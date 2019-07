Antonio Sanz deja la presidencia del PP de Cádiz

El viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que deja la presidencia del PP de Cádiz y ha propuesto para el cargo a la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre.

En una reunión de coordinación con los portavoces locales del partido en la provincia de Cádiz, Sanz ha informado de que el próximo martes habrá una junta directiva provincial, que contará con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, donde "se decidirá el futuro del partido" y ha añadido que espera "el apoyo" a Ana Mestre.

Antonio Sanz ha manifestado a los portavoces que “os dije al asumir la viceconsejería, dejaría la presidencia del PP de Cádiz para dedicarme a mis tareas de gobierno en Andalucía”, y que a pesar de “poder haberlo hecho el primer día” debido a las elecciones generales, municipales y europeas de los últimos meses “he querido dar estabilidad al partido”.

"Cierro una etapa de mi vida, la más apasionante y en política, no lo dudo, la más importante", ha afirmado Sanz, que ha subrayado que "no voy a volver, porque no me voy, nunca ha abandonado el barco".

“Si queréis, podemos dejar en las mejores manos la presidencia del Partido Popular de Cádiz, y además hacerlo juntos y unidos, hacerlo con toda la fuerza y legitimidad”, ha manifestado Sanz.

Antonio Sanz, nacido en Jerez de la Frontera en 1968, asumió en septiembre de 2012 y por tercera vez la presidencia del PP de Cádiz.

En julio de 1999 fue elegido secretario general del PP de Andalucía, en sustitución de Juan Ojeda, cargo que ocupó hasta abril de 2004, cuando fue sustituido por Juan Ignacio Zoido.

Diputado autonómico desde las elecciones de junio de 1994, fue secretario general del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía de 1997 a 1999 y portavoz de su grupo, cargo que también ejerció en la siguiente legislatura (2001-2004).

Sanz, uno de los hombres fuertes del PP andaluz, ha estado siempre muy ligado al expresidente de los populares andaluces, Javier Arenas.

Como la mayor parte del PP Andaluz, Sanz se posicionó a favor de la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría como presidenta del partido e incluso su nombre estuvo en la lista que la exvicepresidenta manejó para incorporar a la estructura nacional del partido