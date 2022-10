Antonio Sanz: "Ahora sí es creíble una Andalucía líder en España"

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ocupa el despacho del ala más occidental de San Telmo. En el que un día estuvieron Juan Marín, Manuel Jiménez Barrios, la propia Susana Díaz antes de ser presidenta y Gaspar Zarrías. Sanz (Jerez, 1968) es uno de los dirigentes actuales del PP con mayor recorrido en su partido, comenzó en Nuevas Generaciones y en el año 2012, en las elecciones autonómicas, estuvo a punto de llegar al Gobierno de la Junta de mano de Javier Arenas. Ganaron, pero les faltó la mayoría absoluta.

-En cierto modo, usted iba a ocupar este mismo despacho en 2012. ¿sabe a lo que me refiero?

-Es verdad, estoy agradecido a Juanma Moreno que me haya permitido cumplir un sueño. Es cierto, estaba previsto que fuera el consejero de Presidencia de Javier Arenas hace ahora 10 años. Y lo teníamos todo preparado, aquello fue un golpe importante, pero como todo en mi vida, tuve que intervenir ante los medios aquella noche, pero al día siguiente estaba activado. Fueron muchos años para construir un partido de Gobierno, y lo que me da alegría ahora es que consolidemos un gran Gobierno. Pero, sí, es una realidad. Después de recorrer tantos kilómetros por Andalucía desde 1993, con Javier, de conocer todas las ventas de Andalucía, de saber donde se comían las mejores tostadas y platos de cuchara, pues no pudo ser y hoy es.

"Lo que ha hecho Juanma Moreno es equiparar a Andalucía con Europa, ningún país cobra un impuesto sobre el patrimonio"

-Llegó el cambio.

-El cambio es bueno, por salud democrática, llegó el Gobierno del cambio, y ahora éste es el Gobierno de la Andalucía líder. Es una nueva etapa, si la primera fue un reto difícil, ésta es apasionante.

-¿Usted cree que este cambio es de largo recorrido? ¿Que las bases electorales se han transformado en Andalucía?

-Mire, el Gobierno del cambio hizo posible que se rompieran muchos estigmas y muchas mentiras del Partido Socialista sobre lo que significaba el voto al PP, y al acabarse aquello se abren todo tipo de posibilidades. La ciudadanía es mucho más pragmática, hay menos ideologización. El ciudadano quiere, y eso ha sido clave en la victoria de Juanma, dirigentes que no creen problemas, que no se alteren, que no busquen la bronca. Gobiernos, como los anteriores, que no se dediquen al victimismo, que no le echen toda la culpa a los demás.

-Bueno, el Gobierno andaluz también practica el victimismo, hemos escuchado al presidente acusar al Gobierno central de la falta de agua en la comunidad.

-El Gobierno de la nación tiene la competencia hídrica sobre el 67% del territorio de Andalucía, es el que debe hacer unas obras que no realiza. El Gobierno de Juanma Moreno no será nunca el Gobierno de la confrontación, sino de las soluciones. Es lo que el ciudadano desea, y eso tiene que ver mucho con la consolidación del cambio. No ganamos nada con la confrontación, pero eso no significa que no seamos exigentes. También nosotros tenemos que ser exigentes con nosotros mismos, yo hablo del andalucismo exigente.

"Un Gobierno maduro apuesta por la gente con valía, aunque venga de otras posiciones"

-¿Eso qué significa?

-Primero, creernos nuestras posibilidades, ha llegado el momento de que Andalucía sea crea a sí misma, por eso hoy es posible que Andalucía sea líder. Hace muchos años un Gobierno habló de Andalucía como la California del sur de Europa, pero no lo hizo creíble. Se habló de la Segunda Modernización, de la Baviera del Sur, y ocurrió lo mismo. Hoy sí es creíble.

-Muchos datos económicos, como el de la renta disponible o del empleo, indican que estamos muy lejos de ser líderes, estamos casi a la cola.

-Pero somos un motor de crecimiento económico, por encima de la media; sí somos locomotora de la creación de empleo; sí tenemos más autónomos que nunca y crecemos en el mercado exterior con datos abismales. Lo que está ocurriendo en la economía andaluza, a pesar de la crisis, es de locomotora de la economía en España, y creo que se va a consolidar.

-Pero estamos muy atrás.

-Pero por primera vez somos líderes en crecimiento, en creación de empleo, en autónomos; es verdad que hay que corregir la brecha, es verdad, pero por primera vez somos más rápidos que los demás.

-¿Se ha sorprendido de la repercusión nacional de la bajada fiscal que ha aprobado el Gobierno andaluz?

-El éxito de la propuesta es que ha conectado con la realidad de la ciudadanía. Los ciudadanos no puede entender que el Gobierno de España recaude 22.000 millones de euros más y eso no tenga repercusión en ellos, en los autónomos, en las pymes. Con esta sexta reforma, hay 360 millones de euros que se van a quedar en el bolsillo de los ciudadanos andaluces.

"Para las municipales, hay que poner los mejores candidatos, estén donde estén ahora"

-Ha habido otras bajadas de impuestos con Juanma Moreno e, incluso, si me apura, lo hubo en el último Gobierno de Susana Díaz, cuando estaba aliada con Ciudadanos. Pero nunca hubo una repercusión nacional.

-Después de los bandazos que el Gobierno de España ha dado con este asunto, los ciudadanos saben que lo correcto es bajar impuestos. Juanma Moreno ha conectado con los ciudadanos. Es la primera vez en mucho tiempo, o al menos yo no lo recuerdo, que Andalucía marca el paso de la vida política y económica de España. Nuestras bajadas anteriores han significado un aumento de la recaudación, esto hoy es una evidencia real, son 1.100 millones de euros más y 288.000 contribuyentes más. El Gobierno de la nación iba en contracorriente, todos los coches le venía de frente.

-Sin embargo, el FMI, el BCE, Bruselas advierten de que, en esta crisis inflacionaria, no caben las bajadas masivas de impuestos. Las bajadas deben tener un límite.

-Si es que lo llamativo es la reacción del Gobierno de la nación contra Andalucía. Pero si lo que ha hecho Juanma Moreno es equiparar a Andalucía con Europa, no hay ningún país con el Impuesto de Patrimonio. O miremos al lado, a Portugal, cuya fiscalidad es muy atractiva para muchas empresas. Equiparar a Andalucía con Europa no puede ser un delito político. El Gobierno y el PSOE están anclados en un pasado muy preocupante. ¿Por qué le molesta tanto al Gobierno que Andalucía pueda crecer? ¿Por qué ellos no fueron capaces de hacerlo?

-Está a punto de enviar el proyecto de Presupuestos de la Junta al Parlamento. ¿Incluirá una subida salarial del 3% para los empleados públicos?

-Será la misma subida salarial que en el resto del Estado, la que se acuerde a nivel nacional.

-¿Van a a seguir fichando a ex dirigentes de Ciudadanos? Es llamativo que se hayan quedado con mucha gente de la etapa anterior.

-Un Gobierno maduro apuesta por las personas que valen, aunque vengan de otras etapas.

-Hay gente que sostiene que es Juan Marín, el ex vicepresidente de Ciudadanos, quien propone las entradas.

-Toda la gente que ha entrado es por su capacidad, por su valía y por su experiencia. Es que creo que el PP y el Gobierno de Juanma Moreno tienen un espectro electoral muy amplio, y lo lógico, por tanto, es contar con personas que vengan de otros sitios.

-¿Juan Marín terminará entrando en la administración de Juanma Moreno?

-Con él mantenemos una buena relación, él hizo mucho por la estabilidad del primer Gobierno de Juanma Moreno y, creo, que Andalucía debe estarle agradecido por anteponer el interés general al personal. Este Gobierno, y yo personalmente, también el presidente, le estamos agradecido, pero es él quien se ha dado un tiempo para decidir su futuro.

-¿Da por terminada la experiencia de Ciudadanos como partido?

-Respeto todas las opciones en política, aunque es el momento de reagrupar a todo el centro derecha en España de modo definitivo, como ha ocurrido con Juanma Moreno.

"Vamos a hacer la primera gran reforma de las delegaciones territoriales de la Junta en 40 años"

-¿Va a ganar al PP las elecciones municipales en Andalucía?

-Tenemos que presentar a los mejores candidatos, no sólo nos podemos conformar con el espejo de Juanma Moreno. Hay que poner a los mejores, esté donde estén.

"Antes de final de año, estará el cuarto decreto de simplificación"

-¿Incluidos consejeros?

-Los mejores candidatos, estén donde estén. Se va a producir un gran cambio en los ayuntamientos y en las diputaciones, hay una gran marca en el PP, pero tenemos que poner a los mejores.

-¿Vox ha dejado de ser una amenaza para el PP?

-Vox rompió su utilidad en la legislatura anterior, al impedir los Presupuestos de la Junta de 2022. Eso supuso un punto de inflexión, los ciudadanos apostaron por la estabilidad. Y ha habido una campaña electoral que el ciudadanos no puede entender, obsesiva y agresiva con el PP.

-Esta semana le han apoyado la reforma fiscal.

-Sí, han hecho cambios, ahora veremos si están en una oposición constructiva.

-¿Cuándo estará el nuevo decreto de simplificación administrativa?

-Será la cuarta simplificación, tenemos sometidos a estudio más de 150 procedimientos y estará para antes de final de año. Los ejes del liderazgo de Andalucía pasan por la bajada de impuestos, por la simplificación administrativa y por la digitalización de la Junta. Y, por primera vez en 40 años, vamos a reformar la administración periférica de la Junta, porque sabemos que gran parte del atasco viene de no haber reformado las delegaciones territoriales. Voy a liderar, desde mi Consejería, una gran reforma de las delegaciones.

-El número de delegados provinciales es el mismo que usted criticaba antes.

-Es el mismo que en nuestro Gobierno anterior, el ciudadano no se queja del delegado, se queja de que no le resuelvan el problema.

-¿Por qué le llamamos administración periférica si son las provincias? La Andalucía real.

-Así lo dice en Estatuto, pero es verdad que es provincial. Durante 40 años, se ha dado medios a las consejerías, personal, recursos, pero se han olvidado de las delegaciones provinciales. No es normal que los expedientes haya que traerlos en coche a los servicios centrales. Es inaudito en estos tiempos. O que haya expedientes sociales que se rellenen a lápiz. Vamos a invertir 1.000 millones de euros en la digitalización de la Junta, que es algo que va unido a esa revolución de las delegaciones. Y, por último, vamos a utilizar un nuevo motor de la economía andaluza que va a ser TRADE (se trata de una agencia empresarial para el desarrollo económico de la región), que culminaremos antes de que finalicemos el año.