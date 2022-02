Andaluzas, levantaos

Conocimos este 22 de febrero las distinciones por el Día de Andalucía que otorga el Gobierno andaluz. Alejandro Sanz y Manuel Alejandro son ya nuevos Hijos Predilectos de Andalucía. Enhorabuena a los dos y al resto de distinguidos con las medallas de Andalucía de este 2022, pero...

Vaya por delante que no estoy a favor de la paridad per se ni mucho menos aún de la discriminación positiva. En mi opinión, el concurso de méritos desarrollados es lo que debe hacer acreedora a una persona su status profesional por encima de otras, sin distinción de género.

La misma opinión me merecen las distinciones y reconocimientos que una institución otorga. Su juicio debe ser soberano, independientemente de que se comulgue con la elección hecha o no.

Pero ni quiero ni puedo resistir clamar por la elección de alguna andaluza como Hija predilecta cada año.

7-0. Ese es el balance que lleva el Gobierno de Juanma Moreno en hombres nombrados como hijos destacadísimos de Andalucía frente a cero hijas.

No se puede poner en duda la valía y el merecimiento del nombramiento como Hijo Predilecto de Andalucía de Alejandro Sanz o Manuel Alejandro este año, y menos si uno es un fan declarado de Raphael, pero me niego a creer que no haya lugar para tener a una o varias andaluzas merecedoras de esa distinción en este mismo espacio de tiempo.

Enumerar a las candidatas sería un peligro o una osadía ya que correría el riesgo de dejar en el tintero nombres que lo merecen y ahondar en la polémica por señalar a una u otra persona, pero las hay. Vaya si las hay. Tantas como para tirar de la dichosa paridad si hace falta y nombrar un hombre y una mujer al mes como hijos predilectos.

Tampoco se puede culpar exclusivamente al Gobierno de Juanma Moreno. El anterior Gobierno andaluz, el presidido por una mujer, no dio lugar al menos a un equilibrio entre los galardonados, pero es que la goleada de estos tres últimos años ya es sangrante.

La desigualdad en la elección de los hijos predilectos de Andalucía viene de lejos. Sumando todos los años de galardones, solo 12 mujeres han sido distinguidas frente a más de 60 hombres.

Este 22 de febrero se conmemoraba además el Día de la Igualdad Salarial, una iniciativa que pretende concienciar a la sociedad española sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres por la realización del mismo trabajo.

Según el Instituto Nacional de Estadística, la brecha es del 19,5%. El salario anual medio para los hombres roza los 27.000 euros mientras que para las mujeres queda por debajo de los 22.000 euros. En 2019, el 25,7% de las mujeres tuvo unos ingresos menores o iguales que el salario mínimo interprofesional frente al 11,1% de los hombres.

Qué triste coincidencia. Justo el día en el que pretendemos concienciarnos sobre un desequilibrio fundamental, se produce otro que presenta el mismo cariz endémico. Ellas también deben ser reconocidas y no ocultadas. Andaluzas, levantaos.