Andalucía realizará test rápidos de Covid a los maestros antes de incorporarse al aula

La Consejería de Educación y Deporte realizará test rápidos de detección del Covid-19 a los docentes cuando la actividad sea presencial en los centros escolares. Estas pruebas se realizarán de forma paulatina entre el final de este curso y el comienzo del siguiente. La coordinación de las mismas recaerá en las delegaciones territoriales.

Se trata de una de las medidas de seguridad e higiene que ha sido comunicadas a los sindicatos en la mesa sectorial celebrada este lunes, donde también ha informado de que este miércoles publicará unas instrucciones para la incorporación de los maestros y profesores a los centros de enseñanza a finales de junio, una vez acabado el periodo lectivo.

El objetivo de este regreso antes de las vacaciones de verano es llevar a cabo, sobre todo, la evaluación del alumnado y la realización de las actividades habituales para la finalización del curso. Además, se realizarán otras tareas, como la recogida de libros de texto pertenecientes al programa de gratuidad, atención a los miembros de la comunidad educativa que lo soliciten y el inicio de la preparación del próximo curso.

De todas formas, se mantendrán de forma telemática las funciones y tareas que no requieran para su realización de la presencia del personal docente en los centros educativos. La incorporación presencial se hará siempre en condiciones de seguridad, atendiendo a los protocolos higiénico-sanitarios establecidos por las autoridades competentes. El borrador de las instrucciones pasará este martes por la mesa sectorial.

El escepticismo sindical

Las medidas no han convencido del todo a los sindicatos. El secretario general de la federación de enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, las considera "insuficientes", ya que, a su juicio, "pueden generar incluso una falsa confianza ante el virus, caso de la realización generalizada de test rápidos a todo el profesorado, pues estos tiene un amplio margen de error, ya que un negativo hoy, no certero, puede no serlo mañana".

Para CCOO disponer de una información de la afección del virus entre el profesorado "puede ser adecuado para conocer la incidencia comunitaria, un estudio ya realizado entre la población general ante necesidades de confinamiento, que lo sitúa entre un 5-7%, pero que no resuelve el problema real de la actividad docente ante el Covid-19".

Molina ha señalado, además, que estos test rápidos "se planteen ahora y no cuando, con una mayor incidencia del virus, se incorporaron presencialmente los equipos directos y el personal de administración y servicios para la realización de actividades administrativas."

Desde CSIF han celebrado la decisión de la realización de los test rápidos, si bien han lamentado que "no se hubiera procedido a ello, tal y como formuló CSIF, el pasado mes de mayo". Sobre las instrucciones pedagógicas que pasaron por mesa sectorial el pasado día 10 de junio y que se publicarán "a la mayor brevedad", ha rechazado que "se lleven a término las mismas si no se cuenta con los recursos materiales, personales y medidas de prevención y seguridad para ello, además de cargar de responsabilidades al profesorado y equipos directivos".

CSIF pide que se concrete una cuantía

Igualmente, según explica CSIF en un comunicado, Educación "se ha comprometido a ofrecer más refuerzos para el profesorado, más docentes y más apoyos", una medida ante la que solicitan que "se concrete cuantía presupuestaria para ello y que se determine el alcance de esta medida anunciada a los distintos centros educativos".

"El profesorado ha demostrado su profesionalidad y entrega durante este periodo, y haber estado a la altura de las circunstancias. Sin embargo, para encarar un inicio de curso muy complejo en el que se tenga por objeto remontar los posibles déficits que en el proceso de aprendizaje se hayan producido, y a su vez, adquirir nuevos saberes y competencias fundamentales es fundamental contar con recursos materiales y personales, y no escudarse en autonomía pedagógica ni organizativa, y delegación de responsabilidades a los profesionales de la educación", ha señalado el sindicato.

Por su parte, UGT ha planteado en dicha reunión diversos aspectos de "obligado cumplimiento", como "bajada de ratios, siendo ahora más preciso que nunca, puesto que es la única manera de llevar a cabo una enseñanza segura; duplicar las plantillas de profesorado; se debe incorporar personal sanitario para coordinarse y colaborar con los equipos directivos; y no sobrecargar a los docentes con más tareas burocráticas".

El "sobreesfuerzo" docente

ANPE, por su parte, ha transmitido al consejero su apuesta por la reanudación de la actividad lectiva presencial en el próximo curso, "como garantía de igualdad de oportunidades, siempre que se cumplan las máximas condiciones de seguridad sanitaria". Igualmente, ha planteado que el "sobreesfuerzo" para hacer frente al "déficit" educativo en este último trimestre "no puede recaer exclusivamente sobre el profesorado y los equipos directivos".

Por último, Ustea ha reivindicado que la gestión de todos aquellos aspectos que afecten tanto al profesorado como a resto de la comunidad educativa "sea sometida a un verdadero proceso de negociación en el que las organizaciones sindicales, representantes legales de los trabajadores, tengamos realmente algo que decir", y de cara al curso próximo, han recordado al consejero "que, además de los aspectos sanitarios, hay toda una serie de medidas organizativas que dependen de cuestiones educativas y pedagógicas que ya se deberían de estar abordando y negociando".