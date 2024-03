HACE veinticinco años me embarqué en una aventura que, en 1999, parecía un reto inalcanzable: promover la inclusión laboral de aquellas personas para quienes el camino hacia el empleo no solo era una ruta difícil, sino prácticamente inexistente. Una realidad no solo presente en España, sino también en nuestro país vecino (Portugal) y en tierras de nuestros hermanos a otro lado del Atlántico, en Iberoamérica donde también tengo la oportunidad de estar presente. En efecto, y por aquel entonces, las experiencias de éxito de las personas con discapacidad en las empresas (aunque existían), eran muy poco visibles y no tan comunes como las de hoy. Las estrategias de Diversidad, equidad e inclusión (DE&I) aún no habían irrumpido en el panorama empresarial y, aunque ya se empezaba a hablar de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), las políticas de inclusión estaban en etapas muy iniciales, con lo que la mayoría de las organizaciones carecía de los recursos necesarios para generar empleos sostenibles para las personas con discapacidad.

Desde aquellos primeros días, impulsados por la convicción de que el acceso al empleo es un derecho fundamental, hemos avanzado de forma considerable, presenciando cómo las empresas, grandes y pequeñas, empiezan a reconocer el valor que la diversidad aporta a sus equipos de trabajo. Hemos asistido a la consolidación de una legislación que, en un primer momento, era percibida como una obligación restrictiva, pero que hoy ha evolucionado para convertirse en un motor de competitividad y sostenibilidad. Hemos observado un cambio de sensibilidad que se refleja en las estadísticas oficiales, donde se evidencia un aumento continuo en la contratación de personas con discapacidad, menores ratios de desempleo y más ocupación. Y desde la Fundación Adecco hemos sido testigos y partícipes de innumerables historias de superación, obstáculos derribados y vidas transformadas a través del empleo. El camino aún es muy largo y son muchas las barreras a sortear, pero parece claro que el marco regulador y el compromiso empresarial son cada vez más favorables.

A pesar de todo, hay un indicador que permanece estancado y es la tasa de actividad. Desde que existen registros, la participación laboral de las personas con discapacidad en Andalucía no aumenta mucho más allá del 29%, lo que significa que el 71% de las que tienen edad laboral no tiene empleo ni lo busca. Esta participación es inferior a la nacional, donde la actividad, aunque también muy baja, asciende al 35%, contrastando con el 78% para las personas sin discapacidad.

De estas cifras se infiere que son muchas las personas con discapacidad que podrían trabajar y deciden no hacerlo, influenciadas por narrativas obsoletas, muy arraigadas, que conducen a la sobreprotección y a la tendencia a poner foco en sus limitaciones. Todo ello perpetúa la creencia de que son menos capaces y que, por tanto, su única (o mejor) opción es ser asistidas y amparadas por las políticas sociales.

Esta escasa participación laboral dificulta la normalización de las personas con discapacidad en la sociedad, siendo su presencia en el empleo una excepción. Pues queramos o no, aquello que vemos de forma frecuente tiene la capacidad de convertirse en normal, legítimo y socialmente aceptado. En contraste, aquello que no percibimos en nuestro día a día se proyecta como "diferente", a veces amenazante, e incluso puede despertar conductas de desconfianza y rechazo.

En síntesis, es fundamental, por supuesto, seguir impulsando el empleo de las personas con discapacidad que buscan activamente trabajo, pero también es imprescindible propiciar un cambio cultural, activando al más de un millón de personas con discapacidad que aún no tienen empleo ni lo buscan. En este punto imposible no mencionar a las personas con discapacidad por problemas de salud mental, que son las que menos participan en el mercado laboral, debido a un fuerte desconocimiento y a la ausencia de experiencias de recorrido en el marco empresarial. Una realidad que debería activar todos nuestros resortes para impulsar su inclusión, teniendo en cuenta que los problemas de salud mental serán la primera causa de discapacidad en 2030. Entre las muchas recetas para hacerlo hay que insistir en la reformulación de las políticas activas de empleo, orientadas hacia un objetivo claro de mejora de empleabilidad, combinadas con políticas de bienestar social que ofrezcan a las familias recursos y acompañamiento para educar a sus hijos con discapacidad en igualdad de oportunidades, fomentando su participación real y efectiva en todas las esferas sociales. Y me consta, desde mi atalaya de “"andaluz por el mundo", que el Gobierno andaluz, el tejido empresarial y la sociedad civil va por la buena senda. ¡Andalucía puede!