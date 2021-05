Andalucía pide prudencia a los más jóvenes frente al Covid

Si eres joven y piensas que esto de la pandemia no va contigo porque tu estás 'inmunizado de por sí' y que el fin del estado de alarma es un pasaporte para hacer (o seguir haciendo) lo que te da la gana, la Junta de Andalucía tiene un mensaje para ti.

"Puedes hacerte 'el loco' y descontrolar con los colegas, puedes brindar y celebrar que todo ha acabado, pero no es verdad. Sabes que no es verdad. Actuando así pones en peligro a mucha gente y pisoteas el esfuerzo de muchos otros. Los que te rodean no lo merecen. Por favor, ¡sé prudente!".

El gobierno andaluz mantiene su apuesta formativa e informativa con piezas audiovisuales que lleguen a un público más joven y ha lanzado una campaña en sus redes sociales en la que pide mayor responsabilidad si cabe a la gente de menor edad en esta fase final de vacunación.

🛑🥂 Puedes brindar y celebrar que la #COVIDー19 ya ha acabado. Pero sabes que no es verdad. Por favor, sé prudente. Los que te rodean se lo merecen. Cuida de tiCuida de todosCuida de #Andalucía 💚 pic.twitter.com/25ppwJylRK — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) May 13, 2021

Los datos registrados en las últimas semanas demuestran que vivimos tiempos nuevos de Covid-19. Lejos quedan ya las muertes (demasiadas) de personas mayores, más desprotegidas ante el virus. Ahora con la gran mayoría de personas de +70 años vacunadas y las dosis demostrando su eficacia en forma de inmunización, el SARS-CoV-2 sigue contagiando...pero a los más jóvenes.

Las estadísticas así lo confirman. Tanto que si al principio de la pandemia las tasas más altas de infectados se registraban entre las personas de mayor edad, ahora estos grupos son los que tienen los indicadores más bajos.

¿Y a quién ataca ahora principalmente el virus? Pues a los jóvenes de entre 15 y 29 años, que hace dos semanas presentaban la incidencia más alta de contagiados en Sevilla. No están inmunizados y el virus está circulando más rápido entre ellos debido, entre otras cosas, al mayor número de contactos directos e indirectos sin tomar las debidas precauciones que exige la pandemia.

Porque la pandemia sigue, aunque algunas imágenes de la noche en la que finalizaba el estado de alarma en España podían hacer parecer lo contrario.

Sube la tasa de contagios en Andalucía

Según los datos expuestos por la Consejería de Salud y Familias a finales de abril, la tasa de positivos en este tramo de edad en la provincia de Sevilla era de 414,3 por 100.000. Y el segundo tramo en el que más impacta el virus por cada 100.000 personas, es el de 30 a 44 años, que tiene una incidencia de 303,3.

Y aunque las cifras habían mejorado las dos últimas semanas, la tasa de contagios por coronavirus en Andalucía ha roto hoy su tendencia a la baja. Así las cosas la Junta de Andalucía, vista la evolución, que arroja 1.602 nuevos contagios confirmados durante las últimas 24 horas -296 más que los notificados ayer- y 11 muertos a consecuencia de la enfermedad en el mismo periodo de tiempo -dos más que los registrados en la víspera-, parece dispuesta a sensibilizar a la población más joven, uniéndose así al llamamiento a la responsabilidad llevado a cabo por los médicos