Andalucía plantea que terminen las restricciones de aforo en eventos deportivos

Andalucía pedirá en el próximo Consejo Interterritorial que se eliminen los límites de aforo en los eventos deportivos.

Así lo ha indicado este lunes en declaraciones a los periodistas en La Palma del Condado (Huelva), el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, quien ha explicado que el uso del pasaporte decae porque "las cifras que tenemos, aunque no sean de normalidad, presentan una clara tendencia a la baja, por lo que tenemos que ir quitando las medidas coercitivas".

El consejero ha querido agradecer a la restauración, el ocio nocturno y a hospitales y residencias "el trabajo inmenso que han hecho pidiendo el pasaporte, que ha supuesto un acicate no solo para que sus establecimientos sean seguros sino también para estimular a la vacunación a aquellos más reacios, bajando el número de andaluces no vacunados a 290.000 cuando hace nada hablábamos de 450.000".

Esa tendencia a la baja de las cifras va a llevar también a la Consejería de Salud a plantear en el Consejo Interterritorial de Salud entre comunidades autónomas "el normalizar los eventos deportivos, tanto en exterior como en interior".

Eso quiere decir, según ha explicado, que la propuesta que llevará a Andalucía a la reunión del próximo miércoles es que "no haya limitación de aforo en este tipo de eventos".

Aguirre ha recordado que en la sexta ola Andalucía no ha tomado ninguna medida restrictiva "potente" más allá del pasaporte covid porque se entendía que el virus "ya no era un tema de hostelería y ocio nocturno, sino que se ha socializado y ya no teníamos que tomar medidas para evitar los contagios porque la mayoría se producían en casa".

Ha indicado que a nivel de la comunidad autónoma no está prevista una próxima reunión del comité de expertos: "No hay una necesidad imperiosa de juntarnos, no tenemos que tomar medidas, todas las medidas coercitivas tomadas han desaparecido", sólo resta "la mascarilla en interior pero eso no depende de nosotros sino del Gobierno central".

En cuanto a una cuarta vacuna para mayores antes del otoño, ha señalado que "ahora mismo no se contempla" si bien "habrá que ver la evolución del virus".