Andalucía comienza a padecer la resaca veraniega del Covid

Andalucía ha alcanzado este miércoles el récord de casos diagnosticados por coronavirus, un total de 846 positivos. Ni en los tiempos más duros de la pandemia durante la pasada primavera se llegaron a contabilizar tantos casos, el 30 de marzo fueron 723. Es cierto que ahora se realizan muchas más pruebas de PCR y que, durante el confinamiento, sólo se diagnosticaban los enfermos que entraban por las salas de Urgencias, pero la comunidad lleva ya varios días instalada en más de medio millar de nuevos positivos diarios -hasta 4.500 en siete días-, resultado del relajamiento de las vacaciones veraniegas.

Otro dato que refleja la gravedad de la situación es que Sanidad tenga contados 202 ingresos en los últimos siete días, son dos tercios de los totales.

Los datos que ha venido dando tanto el Ministerio de Sanidad como la Consejería de Salud indican que la mayor parte de los brotes se han debido a las reuniones sociales y familiares, seguido de los procedentes del ocio nocturno. Aunque estos últimos son menos, el tamaño de los brotes es mayor, con muchos más infectados y, lo que es peor, con tantos asintomáticos por ser jóvenes que su propagación es muy difícil de medir. En pleno agosto, el Ministerio de Sanidad tuvo que limitar el horario de los locales a la una de la madrugada y ordenó el cierre de las discotecas y bares de copas.

Si suponemos que lo que se detecta ahora es fruto de la situación de hace dos semanas, lo que comienza a notarse en la comunidad son los primeros días de agosto, el mes veraniego por excelencia en la región, que además es una de las más visitadas por el turismo nacional. Aunque la enfermedad se trata mejor, los ingresos hospitalarios no paran de aumentar, han sido 48 en las últimas horas. Ya hay 341 pacientes ingresados en los hospitales andaluces, de los cuales 39 se encuentran en las UCI. En los últimos siete días, han muerto 20 personas.

Esto aún no supone una carga excesiva hospitalaria, pero los centros de Atención Primaria sí muestran una sobrecarga desde hace una semana. Comisiones Obreras ha denunciado que hay citas a pacientes en Sevilla con síntomas que tardan hasta 15 días en realizarse, la detección ya no es tan inmediata como en junio o en julio. Este medio ha podido comprobar cómo se dan citas hasta con 10 días de retraso si los síntomas no son graves.

Como en primavera, la provincia más afectada es la de Málaga, que es la más dinámica en cuanto al turismo, mientras que Almería, que estuvo muy limpia de Covid en abril y mayo, es ahora una de las que se sitúa en peor momento. El porcentaje de incidencia de los nuevos casos de los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes es de 90, nueve veces más de los que había cuando se terminó la tercera fase.

La situación de partida para el inicio del curso escolar es muy mala, aún queda más de una semana y lo esperable es que la curva no pare de crecer hasta que se noten todas las semanas de agosto. El Ministerio de Sanidad preveía esta segunda oleada para el mes de noviembre, pero claramente se ha adelantado.

El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha destacado este miércoles que los hospitales andaluces están bastante aliviados aún, que sólo se ocupa el 4,3% de las camas totales. La opinión del Gobierno andaluz es que los datos no son aún muy preocupantes. Desde Málaga, el portavoz ha dicho: "Las camas ocupadas por pacientes Covid también se sitúan en la mitad que la media estatal, con un 2,2 por ciento frente al 4,3 por ciento nacional o el 8,3 por ciento del País Vasco".

"Andalucía tiene libres la mitad de sus camas de hospital y el 80 por ciento de las de UCI, lo que ha sido posible gracias a la previsión del Gobierno andaluz para activar el Plan 9.000 y el Plan 15.000, que activó más de 20.000 camas hospitalarias", ha señalado el consejero, que ha descartado que el presidente Juanma Moreno solicite la declaración del estado de alarma en la región.