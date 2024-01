Andalucía mantendrá la obligación de la mascarilla pese a la caída de las infecciones respiratorias

Andalucía mantendrá, al menos, durante las dos próximas semanas la obligatoriedad de la mascarilla en centros de salud y hospitales pese a la caída de la incidencia de las infecciones respiratorias, que actualmente se sitúa en los 459 casos por 100.000 habitantes frente a los 505 de la semana pasada y los 527 de la anterior. Así lo ha manifestado este viernes la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, que ha indicado que, pese a esos datos, con los que se cumple esa bajada en el número de infecciones durante dos semanas seguidas que marcó el miércoles el Ministerio de Sanidad como requisito para poder levantar la obligatoriedad, se va a "esperar" a ver cómo evoluciona la epidemia para tomar una nueva decisión, sobre todo, "para no confundir más a la población".

"Andalucía seguirá la instrucción del Ministerio de mantener la mascarilla en centros sanitarios obligada y, además, decidida de manera unilateral y, cuando bajemos la incidencia durante dos semanas, la mascarilla no será obligatoria pero sí muy recomendable, no sólo en los centros sanitarios, sino también en todos los lugares donde haya aglomeraciones. Pero no podemos confundir más a la población. No podemos decir que por las dos bajadas que ya hemos tenido vamos a dejar de usar mascarilla obligatoria y la semana que viene tener que volver a decir que se recupera esa obligatoriedad. Los datos son muy volátiles", ha insistido.

La consejera ha admitido que existe "un poco de jaleo" en torno a la obligatoriedad o no del uso de la mascarilla en centros de salud y hospitales y lo vincula al hecho de haberse implantado esta medida "sin haber seguido criterios técnicos". "La instrucción del Ministerio de Sanidad de lo que hablaba era, por una parte, de la posibilidad de eliminar la obligatoriedad en aquellas comunidades en las que durante dos semanas consecutivas hubiera una reducción de la incidencia, y, por otro lado, decían que sería la propia ministra la que volvería a quitar esa obligatoriedad. La bajada de la incidencia supone, ya que hay que partir que nada de esto se ha hecho con criterios técnicos, consultando a los órganos capacitados para ello, que se de la paradoja de que comunidades con 900 o 1.000 de incidencia bajen dos semanas consecutivas hasta las 800, por ejemplo, y no haya mascarilla obligatoria. Y, sin embargo, en Andalucía si no bajamos, a pesar de tener los 459 que tenemos hoy, la mascarilla sigue siendo obligatoria", ha manifestado García.

Entre tanto, la Consejería de Salud y Consumo publicó este jueves la orden en la que plasmaba la decisión acordada por el Ministerio de Sanidad de exigir el uso obligatorio de mascarillas en centros sanitarios asistenciales. Se trata de un trámite que sirve para acatar la decisión del Gobierno "unilateral", según ha remarcado la titular de la rama sanitaria en Andalucía. Sin embargo, a la vez que aprobaba esa orden, con datos del informe epidemiológico elaborado por el Instituto de Salud Carlos III, correspondiente a la primera semana de 2024, la comunidad ya cumplía las condiciones de baja incidencia que, según las indicaciones del Ministerio de Sanidad, le permitirían cambiar la obligatoriedad de la mascarilla por una simple recomendación.

Andalucía, en fase 1 del plan de alta frecuentación

Entretanto, según ha difundido este viernes la Administración andaluza, la comunidad se encuentra hoy de media en Fase 1 del plan de alta frecuentación, que implica a nivel global que se ha producido un incremento menor del 10% en el porcentaje del número de urgencias que acuden al hospital durante tres días consecutivos y/o un incremento menor del 15% en el porcentaje de pacientes que pasan a observación y/o ingresan.

Así lo ha explicado la subdirectora de Gestión Sanitaria Hospitalaria de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, María José Ferrer, que ha detallado ante la prensa en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla cómo funciona el plan y qué aspectos se monitorizan cada día en todos los centros asistenciales de la sanidad pública andaluza y ha incidido en que son datos oscilantes que pueden cambiar en cuestión de horas o, incluso, de minutos.

"En este momento, 25 hospitales están en Fase 0 (el 49% de los centros); nueve centros en Fase 1; ocho centros en Fase 2, y nueve en Fase 3", ha expuesto la directora gerente, que ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad afirmando que "los centros sanitarios y sus profesionales están preparados para atender cualquier incremento de la demanda". "Me gustaría recalcar que todos los pacientes son atendidos en el menor tiempo posible, que la atención sanitaria está garantizada y todo el sistema está preparado para afrontar cualquier aumento de la demanda. La situación actual no difiere mucho de la que vivimos antes de la pandemia de la Covid-19".

Durante los tres primeros días de esta semana en Andalucía, se han registrado un total de 35.196 urgencias hospitalarias, observándose una disminución del 12,97% (-5.248) en comparación con el mismo periodo de la semana anterior, pasando de 40.444 a 35.196. Sevilla y Málaga se destacan como las provincias con mayor concentración de urgencias, alcanzando 7.983 y 6.330 respectivamente.