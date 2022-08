Andalucía es industria, carta abierta a Jorge Paradela

Estimado consejero. Para alguien con una trayectoria inequívocamente pro industrial, como es mi caso, fue una magnífica noticia que la nueva estructura del Gobierno que el lunes 25 anunció el Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, incluya una Consejería en la que la palabra Industria luce sin tapujos en su denominación. Lo quiero interpretar como un acto de justicia hacia la escasa pero excelente industria que tenemos en la Comunidad y también como una declaración de intenciones para que mediante las políticas adecuadas deje de ser escasa sin detrimento de la excelencia.

Pero mi sorpresa fue aún más grata al conocer la identidad de la persona a la que se confía la tarea de dirigir esa parcela. En los días transcurridos desde que se hizo público el nombramiento se ha escrito mucho sobre tu historial profesional y tu estilo de gestión y de vida, por lo que no voy a extenderme en ello; pero si quiero aprovechar estas líneas para trasladarte una petición, desde la complicidad y confianza que me permito en virtud del espacio que hemos compartido años atrás precisamente poniendo en valor la industria de nuestra tierra.

Fue en 2015 cuando cuatro importantes compañías industriales –en las que ambos militábamos– pusieron en marcha la iniciativa “Sevilla es Industria”. Renault, Persán, Cobre las Cruces y Heineken decidieron promover acciones de reivindicación de la industria existente y de llamamiento a los poderes públicos y a la sociedad en general para que se apoyase el crecimiento del tejido industrial. Pronto se unieron otras empresas punteras, como Siderúrgica Sevillana, Acesur, Alestis o Coca-Cola, conformando un elenco que reflejaba la solvencia y diversidad del sector en la provincia.Las actividades que se pusieron en marcha tuvieron una clara orientación hacia la divulgación y comunicación, además de los contactos con las administraciones, tanto local, como provincial y regional, de los que surgieron adhesiones a la denominada “Declaración por una Sevilla Industrial”, que entre otras cosas decía:

“En Sevilla operan compañías de primer nivel, que constituyen una sólida base industrial caracterizada por la diversificación, la calidad, la innovación y la sostenibilidad. Su actividad y su prestigio pueden y deben actuar como efecto llamada para la atracción de nuevas inversiones industriales.

Cerveza, aviones, cajas de cambio, cobre, acero, detergentes y artículos de limpieza, vehículos contra incendios, estructuras metálicas, energía solar, aceite y aceitunas… son productos de Sevilla altamente valorados, que desde Sevilla se distribuyen por todo el mundo. Sevilla también es industria. Una industria de la que podemos sentirnos orgullosos, como lo estamos de nuestras tradiciones, de nuestro patrimonio cultural y de nuestra gente”.

Fuiste, Consejero, actor protagonista en aquella iniciativa y sabes que en cada reunión se planteaba que nuestros argumentos y reivindicaciones trascendían el ámbito provincial. De hecho se iniciaron contactos para la creación de “Andalucía es Industria”, con la incorporación de compañías de todo el territorio andaluz.

Siete años después la política industrial de Andalucía está en tus manos. Es una gran responsabilidad. Pero sobre todo lo veo como una oportunidad en doble sentido. Oportunidad para la industria, cuyas competencias van a estar gestionadas por alguien que conoce el sector y sabe lo que necesita. Y una gran oportunidad para ti, que puedes ejecutar en primera persona lo que hace años demandábamos.

En ese contexto serán muchos los ámbitos de tu desempeño: normativa, seguridad jurídica, apoyo a proyectos, incentivos económicos, sostenibilidad, soluciones energéticas… Todos son esenciales y seguro coparán tu interlocución con los estamentos implicados. Pero para el futuro de la industria andaluza no solo hay que trabajar en esos campos. Hay que dirigirse al conjunto de la sociedad, compuesta en su mayoría por públicos no industriales. Esa es mi petición. No olvides la necesaria pedagogía industrial. Un instrumento imprescindible para trasladar a la opinión pública el mensaje de la importancia de la industria, su incidencia socioeconómica y su relación cotidiana con los ciudadanos, para que sea no solo aceptada, sino también valorada.

Es un reto transversal que afecta a competencias de varias Consejerías, especialmente a las de materias educativas, que requiere un impulso y una eficaz coordinación que sin duda puedes asumir. No te faltarán aliados. En el sector hay agentes que llevan décadas trabajando en esa línea, como es el caso de las asociaciones que aglutinan los dos principales núcleos industriales de la región, Aiqbe en Huelva y AGI en el Campo de Gibraltar, y otras que desde su nacimiento tienen la divulgación como objetivo prioritario, como Aminer en el sector minero, Andalucía Aerospace o la más reciente iniciativa denominada Más Industria.

Muchas veces hemos conversado sobre de la imagen que se transmite de Andalucía y los andaluces en los programas de televisión, asociada casi siempre a tópicos. Recuerdo que comentábamos lo importante que sería lograr, por ejemplo, que el guionista de una serie exitosa sitúe a los personajes andaluces como ingenieros de una planta aeronáutica o técnicos de laboratorio en la industria agroalimentaria y no como el tipo charlatán y chistoso de la reunión.

La pelota está en tu tejado. Me consta que te sobran ganas, capacidad de comunicación y liderazgo. Andalucía también es Industria. ¡Adelante!