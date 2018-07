Andalucía ante su gran reforma: una Administración eficiente

Viento de cola. Ésa era la causa, o las causas, del despegue que los expertos del panel de economistas del Grupo Joly, colaboradores habituales de este periódico, habían previsto para la economía española. Y así fue, una combinación de causas externas, como el bajo precio del petróleo y el riego de dinero por parte del Banco Central Europeo (BCE), tiraban de la economía nacional. Y así seguirá siendo, aunque hay síntomas de desgaste. Tanto que algunos de los participantes en el siguiente debate opinan que al ciclo sólo le quedan dos años, tras lo cual se producirá una crisis.

El siguiente texto es un resumen de dos horas de conversación con estos economistas. Y éste es el compendio de sus opiniones sobre el panorama nacional y el andaluz. Casi coincidentes, y no es que esto sea lo común. Del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez no se espera nada, ninguna reforma, que ya cesaron en los últimos años de Rajoy. Y sobre Andalucía, se coincide en la necesidad de mejorar la financiación autonómica para la comunidad, pero aún es más importante la mejoría de la eficiencia del gasto público.

- Grupo Joly:¿Cuál es el momento económico de Andalucía? ¿Es muy diferente al español?

- Francisco Ferraro: Estamos creciendo aunque con una ligera desaceleración. Según el Observatorio Económico de Andalucía, tenemos una expectativa de crecimiento del 0,65% en el segundo trimestre lo que nos lleva a creer que el crecimiento del PIB anual puede situarse en 2018 en el 2,7%. Recientemente la Junta reunió a todos los organismos que hacemos este tipo de previsiones y hubo una coincidencia mayoritaria en torno al 2,7% de crecimiento. Ése es el mismo crecimiento que según el INE tuvo Andalucía en 2017, aunque hay que recordar que tiene un diferencial de tres décimas con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que lo situó en el 3%. Es una diferencia importante, pero el argumento del IECA para justificarlo me pareció razonable. En concreto, dijo que modelos que tiene el INE para calcular el crecimiento no tienen una base estadística tan completa como la que usa el organismo dependiente de la Junta. Sí quiero llamar la atención sobre un hecho: seguimos divergiendo en términos PIB, y eso viene ocurriendo desde 2005, no desde la crisis. En términos de PIB per cápita la diferencia es mayor. Divergir unas décimas no es tan serio, pero el problema es que se van acumulando año tras año. La dinámica andaluza caracterizada por los mismos hechos que la española: el debilitamiento del consumo por la realidad salarial, la moderación de las exportaciones, el precio de la energía y menor incidencia de los vientos de cola hacen que las previsiones sean un poco más bajas.

Sí quiero apuntar, además de la divergencia y por qué seguimos divergiendo, los soportes de la recuperación siguen siendo los empleos de camarero y albañil, éstos más recientes. Es cierto que hay otros y que es cierto que han evolucionado bien las exportaciones. Y argumenta la Administración que hay superávit en la balanza comercial. Eso me parece una aberración, que Extenda publique esas balanzas comerciales cuando realmente no las hay, porque ni se incluye el intercambio con otras regiones. Y es una vergüenza que se vendan como estadísticas oficiales. Y cuando hablan del valor de las exportaciones, pero no del valor añadido, como se hace en términos PIB. Una cosa es lo que se exporta y otra lo que aquí se le añade. El valor de un A400M en su 80% está en la aviónica, los motores, las grandes estructuras. Y eso no se hace aquí. No podemos asignarnos por completo el valor de cada avión. Pasa igual con los combustibles, o con los minerales. Son pequeños desenfoques en una Andalucía en la que no hay muchos agentes que exijan rigor en sus análisis y sus estadísticas que impidan que nos estén vendiendo burras.

Otro asunto a tratar es que la gran justificación de nuestras restricciones es del deficiente modelo de financiación. Comparto que se reforme y lleguen los recursos que nos corresponde, pero quiero llamar la atención que no se ponga también el foco en la ineficiencia de la Administración autonómica.

- Carmen Pérez: La hasta hace poco consejera, y ahora ministra, María Jesús Montero, justifica esa falta de convergencia precisamente por los menores recursos disponibles que, a su juicio, no dejaban espacio para política económica. Me parecieron sensatas sus propuestas, tanto en el plano vertical aclarando competencias del Estado hacia las comunidades autónomas como en el reparto horizontal, en el que citó los privilegios del Cupo vasco, aunque en el acuerdo parlamentario sobre la reforma de la financiación, apoyada por todos los partidos salvo Ciudadanos, la referencia al Cupo era muy suave. Montero también aludió a que Cataluña va en esa línea de un cupo. La cuestión es que ahora está en el otro lado, y pese a ese ímpetu demostrado, ahora no hay tiempo ni para abordar los cambios, con lo cual todos esos miles millones…

- Joaquín Aurioles: 4.000 en Andalucía y 16.000 en el conjunto.

- Carmen Pérez:…seguirán sin venir porque apenas habrá algunos retoques.

- Fernando Faces: Ese 2,7% de crecimiento, impulsado fundamentalmente por el consumo, puede tener elementos a favor de que se mantenga y otros en contra. Como elemento a favor tenemos el hecho de que el sector inmobiliario en Andalucía, y eso afecta a la riqueza de las familias, va muy retrasado, con crecimientos que no llegan al 2%, muy lejos de otros territorios. Qué quiere decir esto, que en el supuesto caso de que esto fuese así, el efecto riqueza financiera podría compensar la caída de consumo por el tema del ahorro. Como factor negativo, ampliando el tema del ahorro, el endeudamiento privado de empresas y familias sigue siendo más alto que la media nacional, por lo que hay todavía un restillo de desapalancamiento. Compensando las dos tendencias, creo que el consumo podría comportarse con crecimientos de entre el 2,5% y el 2,7%. Y aunque no podamos hablar con propiedad de las exportaciones, como hemos apuntado, las mayores exportaciones van a Europa y Europa se está desacelerando.

El proteccionismo de Trump tenemos que ver cómo nos afecta, parece que poco, aunque tengamos el tema de la aceituna y hay temor con el aceite. Como consecuencia de esto, considero que en la inversión va a haber dos fenómenos: la pública puede mejorar algo gracias a políticas más expansiva, y la construcción va apoyar. En definitiva, no soy pesimista. Coincido con Ferraro en que la desaparición de los vientos de cola pueden afectar. El más preocupante es el alza del petróleo, con previsiones de entre 75 y 80 el barril, y eso afectar á al consumo. Veo seguidismo, como la media española, quizás un poco divergiendo. Cuando demandamos reformas estructurales, no sé si pueden reclamarse también para Andalucía. Quizás las privadas sean más difíciles. Pero la gran reforma estructural, la única que se puede acometer es la de la eficiencia de la Administración. Es tan básica que supone el 50% del pastel. Ésa es la gran tarea, porque Andalucía sin una Administración eficiente nunca será eficiente, porque pesa tanto que es imposible que sea compensado por el sector privado, aunque tengamos el mejor empresariado del mundo. Es la única reforma que nos debe preocupar a nivel autonómico.

- Rogelio Velasco: Siguiendo por esto que enfatiza Fernando, insiste sistemática el Banco Mundial: hay un montón de papeles y trámites que no sirven para nada y se siguen pidiendo a las empresas y a los ciudadanos. La Junta debería hace una revisión completa de su burocracia.

Como estamos de acuerdo básicamente en el análisis a corto plazo, quiero apuntar dos cosas que tienen que ver con cuestiones estructurales y a largo plazo. Hay que revisar la formación económicay empresarial que se le da a los chavales andaluces. Alguna vez ha caído en mis manos un libro de texto de Economía y la conclusión es que es mejor que eso no se imparta, porque aparecen los empresarios como especuladores, explotadores, oportunistas…

Y una segunda concreta, merecería la pena crear una universidad de élite. Que debería estar en Málaga y centrada en materias científicas y tecnológicas.

- Rafael Salgueiro: Cuando hablamos eficiencia en gasto público estamos hablando de algo que es un mandato constitucional, según el artículo 31.2. En impuestos hemos avanzado, que es el artículo 31.1. Quiero señalar además que no tenemos ni un solo buen estudio digno sobre eficiencia de la Administración. Y en segundo lugar, hay un cierto desánimo dentro la Junta por el funcionamiento de la Administración. No hablo de los consejeros, que ponen su mejor voluntad, sino de las personas, de los cuadros medios. Hay una sensación creciente de que no tiene solución. Me apena muchísimo.

También quiero señalar que, como las exportaciones andaluzas ponen de relieve, hay una acción empresarial cada vez más potente, en industrias y en sectores nuevos, pero también en la industria básica. Y algo muy interesante todavía en mi opinión. El accionista de esas empresas que hace unos años no queríamos están invirtiendo decididamente en Andalucía. Cepsa ha anunciado 800 millones de euros para tratar crudo pesado, o las inversiones que están haciendo industrias mineras, que es una actividad muy madura, pero que resulta que las actividades que se están haciendo en Andalucía están en el primer lugar. A lo cual añado el fuerte crecimiento turístico que tenemos.

- José Ignacio Rufino: Estoy de acuerdo en muchas de las cosas que se han dicho ya sobre Andalucía. Sí creo que es importante incidir en la eficiencia administrativa, que es una cuestión organizativa en muchos casos. En eso no se trabaja nada. Tampoco a nivel estatal.

- Joaquín Aurioles: Crecer por encima del 2,5% no es una mala cifra, pero lo cierto es que si no hay convergencia es un cuestión obliga a reflexionar. Para mí la clave es la competitividad de la economía andaluza frente al resto de las regiones. Porque el escenario es de competencia entre autonomías. Los tres ejes básicos de competencia entre territorios son el tecnológico, que lo tenemos perdido; el fiscal, donde estamos en franca desventaja, y el salarial, en el que hasta hace poco no hemos sabido aprovechar la ventaja que había aquí. A mí me parece que el gran reto que se le plantea a Andalucía de cara a los próximos años es, dentro de la reforma del modelo de Estado, cómo definir el escenario de competencia entre las regiones. Donde el tema fiscal me parece que va a ser clave. Las perspectivas no parecen que vayan en una dirección óptima, al menos a un escenario fiscal que no sea regresivo. Que no favorezca a las regiones más prósperas. Esto es un reto tremendo. Parece muy natural que una postura como ésa tenga éxito. Pero si vemos la realidad política del país no parece que vascos y navarros vayan a renunciar a su estatus ni los que pretenden lograrlo vayan a ceder en ello. En este momento tenemos una desventaja fiscal, que es la clave de la divergencia entre territorios. No tanto el problema del gasto público, que es lo que resuelve el sistema de financiación autonómica. Sin embargo sí que explica buena parte de los desequilibrios que hay en el país, que no sólo divergen desde el año 2005. Es que desde que empezó el sistema autonómico no ha mostrado una tendencia clara a resolverlos.

Éste es el reto político más importante que hay en Andalucía, junto al del paro, donde seguimos teniendo una diferencia de más de ocho puntos respecto a la media española. Un dato significativo es que los parados de más de 55 años son más que los desempleados jóvenes. Mientras éstos se reducen, la tasa de mayores de 55 no para de crecer. Es un problema de toda España pero que se agrava en Andalucía.

- Grupo Joly:¿Lo que planteáis supondría cambiar una bandera política de Andalucía, la del 28-F, que se basa en la igualdad entre territorios?

- Joaquín Aurioles: Eso sería lo ideal, pero no creo que sea posible. Lo que sería razonable, a lo que debería aspirar Andalucía, es un marco de competencia abierta, donde no haya discriminación fiscal. Y que el sistema de financiación autonómica introduzca algunas variantes, que son complejas para detallarlas aquí, pero que el objetivo ha de ser la nivelación total. La variable de reparto debe ser mucho más sencilla, ateniéndose a la población de derecho. Porque la población ajustada resulta incomprensible al final.

El sistema tiene que lograr estabilidad en el tiempo. Y para lograrlo hay que simplificar el sistema. Con un concepto de población ajustada que sea muy diferente. Un solo fondo y nivelación absoluta. Ahí tiene Andalucía un reto importante, pero seguramente no lo va a conseguir porque va a tener una oposición muy fuerte desde otras autonomías. Pero sí definir una pieza fundamental: el marco de competencia entre los territorios. No puede haber un sistema fiscal que conceda ventajas de unos frente a otros.