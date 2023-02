Andalucía defiende la "mayoría reforzada" para que un alumno pase de curso

La consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha apuntado que el Gobierno autonómico introducirá un "complemento" a la Lomloe que consistirá en pedir una "mayoría reforzada" de dos tercios entre los profesores para que un alumno pase de curso u obtenga el título teniendo suspensos y una vez cumplidas las dos repeticiones de curso máximas en primaria y secundaria que establece la nueva ley.

Se trata de un requisito que se pediría si no se alcanza "unanimidad" en el claustro, ha detallado Del Pozo en una entrevista con Canal Sur, en la que la consejera ha sostenido que esta salvedad no contraviene la ley orgánica. "Nosotros defendemos que es absolutamente legal, únicamente decimos que se acuda al refuerzo cuando no hay consenso, cuando no hay un acuerdo unánime entre los profesores", ha explicado.

En esencia, lo que propone la Junta es establecer "como complemento una mayoría reforzada" a la hora de decidir si el alumno promociona u obtiene el título cuando cuenta con varios suspensos y ya no es posible que repita atendiendo a los criterios de la Lomloe, que establecen un máximo de dos repeticiones durante las etapas de primaria y secundaria.

"Como el alumno solo tiene dos posibilidades de repetir, pensamos que la decisión de si un alumno está preparado para promocionar o para titular necesita, cuando no se consiga un acuerdo por mayoría de sus profesores, al menos que haya esa mayoría reforzada de dos tercios para decidir si el alumno promociona o titula. Lo que hacemos es respetar lo que dice la ley, pero reforzamos esa mayoría", ha explicado.

Preguntada por si este complemento puede obtener como respuesta un recurso del Gobierno, como el interpuesto ante la Comunidad de Madrid, la consejera andaluza ha apuntado que lo que prepara la Junta es diferente, apuntando en todo caso que si el Ejecutivo la recurriese "nos vamos a defender una vez entraran en vigor los decretos, porque entendemos que es respetuoso con la ley orgánica".