Andalucía confirma el primer caso de la variante 'kraken' del coronavirus

Kraken ya está en Andalucía. La Consejería de Salud ha confirmado este martes el primer caso de esta nueva variante del SARS-CoV-2 en la comunidad, una semana después de que se hallaran los primeros positivos en España. La noticia ha sido confirmada por la titular del ramo en la comunidad, Catalina García, y no ha facilitado más detalles sobre el paciente afectado y su localización.

García sí ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" tras la detección de esta variante, en una entrevista en Canal Sur Radio, en la que ha incidido en que las informaciones que facilitan las autoridades de Estados Unidos confirman que "no es más virulenta", aunque sí es "más contagiosa".

A raíz de este primer caso, la titular andaluza de Salud ha vuelto a reclamar al Ministerio de Sanidad la secuenciación en los aeropuertos de todos los pasajeros procedentes de China en lugar de limitarse a "pruebas aleatorias".

Como ya publicó este medio, en palabras del director de la Estrategia de Vigilancia y Respuesta en Salud Pública de Andalucía, Nicola Lorusso, "es normal que vayan apareciendo nuevos linajes y sublinajes", existiendo, incluso, la posibilidad que, de cara al futuro, "la variante ómicron vaya a ser suplantada al igual que pasó con la variante delta en su día", explicaba en una entrevista Lorusso.

Sobre los peligros de esta nueva variante, el epidemiólogo apunta que, con lo estudiado hasta ahora, "no parece ser más grave". Desde que se generalizaron las vacunas, ninguna de las variantes del SARS-CoV-2 ha demostrado ser más grave que la anterior. No ha habido ninguna que haya escapado de tal forma al sistema inmunitario que produzca mayor proporción de muertes o de hospitalizaciones en una población con más defensas generadas tanto por las inyecciones como de forma natural gracias a los contagios. Y, por el momento, la XBB.1.5 no parece ser una excepción.

"Toda variante que pueda aparecer tiene un riesgo de afectar a la inmunidad que produce la vacuna, pero realmente, en este momento, podemos afirmar que la protección que brinda la vacuna es muy alta y que, gracias a la cobertura que tenemos y a las dosis de recuerdo que se están administrando, tenemos cierta tranquilidad. Insisto, no tenemos constancia de que esta nueva variante suponga mayor gravedad, pero habrá que esperar su evolución y ver la capacidad de penetración que tenga en nuestro territorio para ver las consecuencias que pueda tener", asegura.

Andalucía baraja medidas ante el repunte del Covid

Sobre el comité de expertos del Covid de la Junta que celebra este martes su primera reunión en siete meses para analizar la evolución de la pandemia principalmente en las residencias de mayores, la consejera de Salud ha adelantado que no se restringirán las visitas y sólo se estudiarán medidas "de prevención".

La consejera de Salud ha reconocido que los datos de la cuarta dosis de la vacuna contra el Covid entre la población de mayores de 60 años están lejos de los alcanzados en la primera fase de la pandemia y ha avanzado que la próxima semana se ampliarán los centros donde se administra la cuarta dosis incluyendo puntos donde no será necesario cita previa.

Finalmente, García ha criticado que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, haya avanzado que "no muy tarde" se tomará la decisión de eliminar la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los transportes públicos y le ha pedido "dejar de hacer anuncios, volver a la sensatez" y convocar los órganos donde se abordan estas cuestiones de forma conjunta como la ponencia y la Comisión de Salud Pública o el Consejo Interterritorial de Salud.