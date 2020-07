Andalucía no descarta confinamientos y el uso obligatorio de mascarillas por los rebrotes

La Junta no descarta los confinamientos parciales ni hacer obligatorias las mascarillas, aunque se guarden las distancias sociales. Pero por el momento el Gobierno andaluz no tiene intención de tomar esas medidas. "Ahora", ha dicho este jueves Juanma Moreno, "no son necesarias", a pesar de que Andalucía se acerca a los 300 positivos por los 18 rebrotes activos.

Durante un acto en la localidad granadina de Guadix, Moreno ha asegurado que las cifras de positivos que han arrojado hasta ahora las PCR practicadas no apuntan hacia ese camino. "Las decisiones que tengamos que adoptar para prevenir y evitar el contagio las vamos a tomar, cuesten lo que cuesten y por muy dolorosas que sean", ha advertido el presidente de la Junta.

El dirigente del PP ha reconocido que se están estudiando los brotes de Granada, donde se acumulan diez focos, seis de ellos todavía en proceso de investigación. Moreno ha explicado que "los rastreadores consideran que todos están controlados", aunque en las últimas horas se han sumado 15 positivos en la provincia, 14 de ellos en el brote de Vegas del Genil.

"Ahora mismo no es necesario pero si lo fuera, tomaríamos la decisión de un confinamiento parcial", ha reiterado Moreno, que tampoco ha descartado la posibilidad de convertir en obligatorio el uso de mascarillas en cualquier espacio público, aunque ha vinculado esa decisión a la evolución epidemiológica. "No me parece una idea que haya que desechar, tal como están los acontecimientos", ha resumido Moreno.

El presidente andaluz también ha subrayado que, pese a que Andalucía ha registrado "muchos brotes", son todos reducidos y no han generado una incidencia hospitalaria ni clínica preocupantes.

Obligatorias y "gratuitas"

En paralelo al debate sanitario sobre la idoneidad o no de reforzar su uso imponiendo multas a la población, es un tema que lleva día en las agenda política. El PSOE-A ha vuelto a exigir este jueves que decrete la obligatoriedad del uso de mascarillas y que éstas sean gratuitas, al ser la comunidad que acumula el mayor número de brotes de coronavirus.

El portavoz socialista de Presidencia, Carmelo Gómez, se ha mostrado preocupado por el progresivo aumento de rebrotes y ha tildado de "muy grave" la situación en la provincia de Granada. En este sentido, ha recordado que hay comunidades, como Cataluña y Baleares, que ya han decretado el uso obligatorio de las mascarillas independientemente de la distancia social, y que otras lo están estudiando.

Al mismo tiempo, ha considerado "fundamental" que se repartan mascarillas gratuitas a toda la población para que los rebrotes "no vayan a más". Así, ha denunciado que el Gobierno andaluz "prometió" en sede parlamentaria que se iban a repartir 7,5 millones de mascarillas entre las personas mayores, dependientes y colectivos más vulnerables, y ha denunciado que a día de hoy "eso no es una realidad".