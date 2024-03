Andalucía avanzará en la gratuidad de las guarderías a partir del curso 2025-26

El Gobierno andaluz ha señalado este lunes que su propósito es avanzar de forma paulatina en el curso 2025-26 hacia la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil, el comprendido en la etapa de cero a tres años, aspiración que ha defendido como un compromiso alcanzado por el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

El consejero de Sostenibilidad y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha expresado este lunes en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, que se ha celebrado en esta jornada en vez de la habitual de los martes, "el compromiso con la comunidad educativa de avanzar en la gratuidad" de ese ciclo educativo a partir del curso 2025-26 "progresivamente", medida que la Administración autonómica ejecutaría con fondos propios, aun cuando "no renunciamos a tener fondos extraordinarios".

Fernández-Pacheco, quien ha apelado de forma reiterada al argumento del "compromiso con la comunidad educativa, con quienes regentan las escuelas infantiles" para llegar a la gratuidad del ciclo educativo de cero a tres años, ha afirmado que "estamos convencidos de que beneficia a todo el mundo", al tiempo que ha reivindicado la propuesta de la Junta de Andalucía de "destinar una serie de fondos europeos para avanzar en ese compromiso", hecho que ha calificado como "una petición razonable" y de la que se ha lamentado que "no hemos tenido esa suerte" de su aceptación por el Gobierno a diferencia del trato ofrecido a otras comunidades, por lo que ha esgrimido "el consenso en devolver esos fondos" y en paralelo "asumir un compromiso de gratuidad a partir del curso 2025-26".

"El compromiso es que pase lo que pase, a partir de ese curso, la Junta de Andalucía empezará paulatinamente a desarrollar el modelo de gratuidad prometido y comprometido con toda la comunidad", ha afirmado Fernández-Pacheco.

El pasado viernes la Consejería de Desarrollo Educativo y Fondos Europeos explicó con una nota de prensa que había pactado con el sector han pactado la "devolución" al Gobierno de España de los fondos europeos que "no ha permitido destinar a la gratuidad de las plazas del primer ciclo de infantil en Andalucía", tras poner de manifiesto que suponía "la defensa del modelo educativo del primer ciclo de Educación Infantil implantado en Andalucía", por cuanto apuntó que, de aplicarse en los términos propuestos por el Gobierno central, "derivaría en la desaparición del sector" de escuelas infantiles de Andalucía.

Actualización del premio de comedor

El Consejo de Gobierno ha acordado esta jornada la actualización del precio del servicio de comedor de los centros que imparten el primer ciclo de Infantil para el próximo curso 2024-25 hasta alcanzar los 92 euros al mes por escolar, es decir un incremento del 14,74%.

Aumenta de manera proporcional las bonificaciones aplicables a este servicio de manera que las familias no se vean afectadas por la subida del precio, según una nota del Gobierno andaluz.

Esta subida, que en ningún caso repercute en las familias y es asumida por la Junta de Andalucía, es consecuencia del acuerdo firmado entre la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y las organizaciones patronales y asociaciones de titulares integrantes de la Mesa del Primer Ciclo de Educación Infantil ACADE, ACES, AEIOU Escuelas Infantiles Unidas, Coordinadora CEI Andalucía, CECE Andalucía, Escuelas Católicas de Andalucía y la FAMP, así como FSIE y USO.

La Junta de Andalucía, quien ha planteado que "la medida supone un avance más en la defensa del modelo 0-3 en Andalucía", ha argumentado que "el servicio de comedor, fundamental para las familias, es gratuito en los supuestos de existencia de circunstancias sociofamiliares que originen la adopción de medidas de protección del menor por parte de las instituciones públicas o que originen carencias o dificultades en la atención a las necesidades básicas que los menores precisan para su correcto desarrollo físico, psíquico y social y que no requieran en principio la separación del medio familiar".

"También lo es cuando las familias se encuentren en circunstancias de dificultad social, entendiendo como tal aquellas familias cuya renta per cápita sea inferior a 0,50 IPREM (Indicador Público de Rentas Múltiples) o, en el caso de las familias monoparentales, a 0,75 IPREM; para los hijos e hijas de mujeres atendidas en los centros de acogida para mujeres víctimas de la violencia de género y para víctimas de terrorismo o sus hijos e hijas.

Por su parte, el baremo de los diez tramos de bonificaciones del servicio de comedor para la primera plaza por familia, sobre el precio mensual queda así tras la actualización: bonificación del 84,84% para familias cuya renta per cápita esté comprendida entre 0,50 y 0,6 IPREM; bonificación del 77,26% para familias cuya renta per cápita sea superior a 0,60 IPREM e igual o inferior a 0,75 IPREM; bonificación del 69,69% para familias cuya renta per cápita sea superior a 0,75 IPREM e igual o inferior a 0,90 IPREM; bonificación del 62,11% para familias cuya renta per cápita sea superior a 0,9 IPREM e igual o inferior a 1,00 IPREM; bonificación del 54,53% para familias cuya renta per cápita sea superior a 1,00 IPREM e igual o inferior a 1,10 IPREM; bonificación del 46,95% para familias cuya renta per cápita sea superior a 1,10 IPREM e igual o inferior a 1,20 IPREM; bonificación del 39,37% para familias cuya renta per cápita sea superior a 1,20 IPREM e igual o inferior a 1,30 IPREM; bonificación del 35,59% para familias cuya renta per cápita sea superior a 1,30 IPREM e igual o inferior a 1,40 IPREM; bonificación del 31,79% para familias cuya renta per cápita sea superior a 1,40 IPREM e igual o inferior a 1,50 IPREM y bonificación del 24,21% para familias cuya renta per cápita sea superior a 1,50 IPREM.

Cuando la familia tenga dos personas menores disfrutando de este servicio, la segunda tendrá una bonificación del 30% de la cuantía aplicable a la primera. En el caso de tres menores disfrutando de este servicio, la tercera tendrá una bonificación del 60% de la cuantía que resulte aplicable a la primera y cuando la familia tenga más de tres personas menores disfrutando de este servicio, la cuarta y las sucesivas serán gratuitas.