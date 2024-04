Andalucía Entre Tod@s critica "la proliferación de veladores en azoteas del casco histórico"

El portavoz de la formación política Andalucía Entre Tod@s, Manuel Ortega, ha criticado este martes "la proliferación de veladores en azoteas del casco histórico" de la capital cordobesa, que "hacen insoportable la convivencia", porque "tienen música elevada", y "supone ya un atentado contra las ordenanzas municipales en materia de ruido".

En declaraciones a los periodistas, Ortega ha manifestado que en las ordenanzas municipales "la instalación de veladores en azoteas no está regulado y no es legal", a la vez que "la emisión de música en veladores tampoco es legal", y "surgen las dudas sobre si en el Mapa de Ruido que supuestamente se elabora por parte del Ayuntamiento se ha tenido a bien incorporar el ruido que causan y generan las denominadas industrias del ocio", todo ello "con usos no legales, o al menos alegales, de las azoteas que son ocupadas como veladores con música", ha incidido.

Según ha expuesto, "el problema real es que esas situaciones insoportables repercuten, y mucho, en la calidad de vida de los habitantes de esa zona de la ciudad, impide que el casco sea habitable, atenta directamente contra el derecho al descanso, incumple por completo las prescripciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, lo que resulta imperdonable para este equipo de gobierno, incumple las propias ordenanzas municipales en materia de decibelios".

Además, Ortega ha lamentado "la caída demográfica que se ha producido en el casco, que se ha propiciado por parte de este gobierno municipal, puesto que coincide con sus mandatos el hecho de que se produce la mayor y más escandalosa caída de población, que se ve obligada a marcharse por el fomento, el patrocinio, la tolerancia, la permisividad, el dejar hacer y dejar pasar de este equipo de gobierno en cuanto a tipos de negocio que no son legales, por incumplir las ordenas municipales, y además que ni siquiera se molestan en verificarlo".

En este sentido, ha esgrimido "las múltiples denuncias de los vecinos y que caen constantemente en saco roto", porque "no hay voluntad alguna de resolver esta situación", ha aseverado el portavoz de dicha formación.