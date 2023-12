Andalucía Entre Tod@s propone una oficina conjunta de Junta y Urbanismo para la instalación de placas solares

Andalucía Entre Tod@s ha planteado este miércoles que la Junta de Andalucía y la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU)"creen una oficina conjunta" para la instalación de placas solares en el Casco Histórico, recalcando que se "debe actualizar el acuerdo alcanzado en consejo de Gerencia sobre la instalación de placas solares en el Casco Histórico", ya que el actual y vigente "no se refiere para nada a la instalación de placas fotovoltaicas de generación eléctrica, sino solamente a las de calor".

En este sentido y en una nota, el portavoz de Andalucía Entre Tod@s, Manuel Ortega, ha subrayado que en esa actualización del acuerdo, "donde no se prohíbe la instalación de placas fotovoltaicas, sí tiene que quedar meridianamente claro qué mecanismo se establece conjuntamente con Patrimonio Histórico de la Junta, que es la que realmente tiene la potestad de decir si las placas se pueden instalar o no, a través de un convenio marco para establecer un protocolo de instalación de las placas que toda la ciudadanía pudiera acudir a él a la hora de plantearse la instalación".

Además, ha continuado, eso "permitiría generar una especie de oficina conjunta o ventanilla única, donde se tramite toda la documentación al completo", todo ello "en lugar de tener que presentar diversas documentaciones en lugares diferentes". Es decir, sería "una oficina única donde dirigir las solicitudes de instalación de placas para que GMU y Junta las estudiasen y resolvieran allí mismo, y no tener ahora que presentarla en Urbanismo para luego pleitear con Cultura generando un conflicto".

Manuel Ortega ha incidido en la idea de que "es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) quien ha elaborado un informe-estudio sobre las placas solares y lo único que deja claro es que éstas no puedan producir contaminación visual". Por tanto, "habría que estudiar realmente en qué zonas se puede producir contaminación visual".

Además, a día de hoy, ha afirmado que en el Casco se pueden ver azoteas y tejados "donde hay de todo sin ningún tipo de homologación ni de ordenación, con lo cual ya se está produciendo es supuesta contaminación visual y hay negocios que te ponen terrazas sin regular por el PGOU".

Igualmente, el portavoz de Andalucía Entre Tod@s ha señalado que en determinadas crujías de edificios y zonas en techados "esas placas solares no van a verse desde la calle, por lo que no generan un impacto visual tremendo ni dañino, máxime teniendo en cuenta que no se trata de colocar armatostes, sino elementos discretos".

Ortega ha recalcado que la situación actual sobre las placas en el Casco Histórico es que "no existe en la práctica prohibición alguna, puesto que se refiere única y exclusivamente a placas de calentamiento de agua, que las hay, a pesar de todo". Por tanto, al no hablar de las otras placas, las fotovoltaicas, "genera un vacío legal al respecto"."Dentro de ese vacío, la única cuestión existente es que Cultura ha establecido claramente en qué sitio se pueden poner placas y en qué sitios se considera que no se pueden poner", ha dicho, añadiendo que "el Ayuntamiento hablaba solo de que en las zonas renovadas se podrían instalar esas placas solares".

Para concluir, Ortega ha planteado "sentarse en el seno de un marco preestablecido y dentro de un grupo de trabajo, ir estudiando y validando las propuestas". "Se podría, incluso, trabajar de la mano de personal de Icomos, para que pudiéramos dejar ya establecido para siempre qué tipos de elemento se puede colocar o no como placas solares dentro de la gama que hay", ha dicho.