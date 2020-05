Imbroda: "El primer trimestre del próximo curso será diferente a lo que hemos conocido"

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ya lo ha dejado claro: "El primer trimestre del próximo curso será diferente a lo que hemos conocido hasta ahora". Según esta declaración, la normalidad tardará tiempo aún en alcanzarse en las aulas andaluzas, entre otros motivos, por la incertidumbre con la que se vive la evolución de la pandemia del Covid-19, lo que hace imposible organizar la vuelta al colegio con cuatro meses de antelación.

"Las decisiones se están tomando por semana, por lo que es atrevido aventurarse a decir cómo empezará el nuevo curso dentro de cuatro meses", refiere Imbroda, que considera que, en tales circunstancias, la mejor opción es barajar distintos escenarios y aplicarlos en función de cómo se desarrollen los acontecimientos. Una solución momentánea por la que se optó ayer en la conferencia sectorial de Educación.

Imbroda ha realizado estas declaraciones en el encuentro por videoconferencia organizado por la Cámara de Comercio de Sevilla y que ha sido moderado por el periodista Cristóbal Cervantes. En la intervención ha subrayado la importancia de dotar a los centros de enseñanza de más recursos tecnológicos ante la posibilidad de que las clases presenciales se vuelvan a interrumpir por un rebrote del coronavirus. "La educación telemática ha venido para quedarse", ha apostillado.

Diagnósticos para comenzar el curso

Según el consejero de Educación, mitigar la brecha digital entre los alumnos ha sido uno de los objetivos del departamento que dirige desde que comenzó el confinamiento. Y lo seguirá siendo el próximo curso, cuando este alumno sea prioritario en la atención. De ahí que el arranque de las clases en septiembre sea muy distinto al habitual, tanto por la necesidad de ajustarse al escenario sanitario que exista entonces como por el diagnóstico que tendrán que realizar los centros para conocer el grado de conocimientos adquiridos por los estudiantes durante la pandemia y, a partir de ahí, configurar el primer trimestre. Una labor que entra en la autonomía pedagógica de colegios e institutos. Por ahora, a principios de junio, se les hará llegar a los centros unas instrucciones con las que afrontar el nuevo curso contemplando los escenarios previstos en la conferencia sectorial de Educación.

También ha recordado que el alumnado que no ha podido recibir correctamente las clases on line durante el tercer trimestre tendrá prioridad en el plan de refuerzo estival que se pondrá en marcha en julio. De igual modo, se pretende mejorar el refuerzo escolar que se desarrolla durante el curso. Entre otras novedades, se intentará que comience en septiembre y no a finales de año.

En cuanto a las críticas de los trabajadores de empresas que prestan servicios educativos a la Junta (entre los que se encuentran los monitores escolares), Imbroda ha lamentado que este colectivo (formado por 30.000 personas) no haya podido cobrar en su totalidad las nóminas correspondientes, como se prometió, debido a problemas "administrativos". No obstante, el consejero ha asegurado que en pocas semanas se les ingresará este salario a ellos y las ayudas a las escuelas infantiles. "Ya se ha cubierto el 86% de las costes laborales", ha aseverado.

Menús sin recoger

Por otro lado, el consejero ha hecho hincapié en otro problema que se ha detectado durante el estado de alarma. De los 31.000 menores andaluces inscritos en el programa de garantía alimentaria puesto en marcha durante la pandemia, hay 4.500 niños que no han recogido las tres comidas diarias contempladas en el programa, motivo por el cual se ha abierto una investigación para esclarecer las causas. Los menús que no se han servido se han enviado a los servicios sociales de los ayuntamientos para que hagan uso de ellos entre los vecinos sin recursos básicos.

Imbroda ha vuelto a recodar que queda descartado el regreso de los alumnos a las aulas en lo que queda de este curso. También ha incidido en que las oposiciones al cuerpo de profesores en Secundaria, FP y Enseñanzas Artísticas previstas para junio de este año se aplazarán, con la misma convocatoria de plazas, para junio de 2021, mientras que las contempladas para Primaria el próximo año se retrasarán a 2022.