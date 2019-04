Andalucía Emprende "sin wifi"

"Cuando nos dijeron que el internet no era muy bueno, imaginábamos que sería como el de una casa". Así una empresaria del marketing digital que se apuntó hace unos meses al Centro de Apoyo al Desarrollo de Empresarial (Cade) de la Junta de Andalucía. Un espacio gratuito de apoyo a pequeñas empresas andaluzas que pertenece al programa Andalucía Emprende.

Tras pasar la fase de entrevistas, su empresa fue elegida y le asignaron una mesa de trabajo con ordenador en el Cade de la calle Sales y Ferré, junto a la plaza del Cristo de Burgos. "Estaba muy ilusionada cuando llegué porque me parecía una gran idea el que apoyaran a los que estamos empezando y no tenemos dinero para pagar un coworking", explica. Una ilusión que le duró el tiempo de sentarse en la mesa y pedirle al personal del Cade la clave de la red wifi. "Nos dijeron que no había wifi y que el internet que llegaba a los ordenadores era de cortesía", rememora sorprendida, puesto que su velocidad era inferior a la de cualquier cafetería o domicilio. "Para mandar un correo electrónico con fotografías hay que tener paciencia", les dijo otra usuaria del Cade sevillano.

Ante esta tesitura, esta empresaria se marchó del lugar sin poder trabajar "decepcionada". Pocos días después presentó su renuncia, la cual explica claramente: "No me dan lo mínimo para trabajar allí, porque internet es actualmente tan importante como la silla o la mesa".

"Contrátalo tú"

A esta emprendedora, que fundó su agencia de marketing digital junto a otra socia hace unos años, también le llamó la atención que la alternativa que el Cade les propuso fue que ella lo contratara y pagara. "Les pregunté si lo podían hacer entre todos y pagar una cuota, pero dijeron que no". Ella se negó a pagarle la red wifi a la Junta de Andalucía y su experiencia con el Cade ha acabado abruptamente a los pocos días de comenzar.

Este desfase tecnológico no sólo lo sufren las empresas que se enrolan en este espacio, sino que también afecta a los trabajadores públicos del lugar. "Ni sus propios técnicos tienen una red decente", argumenta la joven. Y añade: "Hay gente que no va porque no puede trabajar y al final les tienen que quitar".

Un lugar destinado a "modernizar" empresas

La página web del Centro de Apoyo al Desarrollo de Empresarial, en su apartado de misión y objetivos, expone que los servicios que prestan "son gratuitos y van dirigidos tanto a personas emprendedoras que desean poner en marcha una iniciativa empresarial en Andalucía como a empresas ya constituidas que necesiten apoyo para su expansión, modernización y consolidación en el mercado". Sin conexión a internet o, por lo menos, con una deficiente es difícil que esa modernización se produzca.