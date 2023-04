Alrededor de medio millón de niños andaluces no tienen pediatra

Por el contrario, las provincias andaluzas que tienen una mejor situación son Málaga y Granada , con solo un 16% y un 18%, respectivamente, de niños que no tienen asignados un pediatra. Sevilla cierra el pódium de las mejor posicionadas con un 22% de los menores que no son atendidos por un especialista en medicina infantil.

Esta falta de especialistas también se percibe en Jaén y Cádiz donde la mitad de los niños no tienen acceso a un médico especializado en menores. En la provincia costera solo un 50% de los niños tiene acceso a un pediatra, mientras que solo un 48% de los jienenses tienen asignado un profesional. También faltan especialistas en Córdoba, donde solo el 35% de los niños pueden acudir a una consulta pediátrica.

Murcia, achaca esta falta de profesionales en la comunidad a la dejadez por parte de las instituciones. Además, subraya que las ofertas de esta especialidad no resultan tan atractivas para las nuevas generaciones de médicos, que prefieren especialidades como la dermatología , donde las condiciones laborales son mejores.

A esto se suma que un 9% de los niños andaluces (105.091) no tienen asignación a clave pediátrica alguna. Por tanto, casi uno de cada diez menores de 14 años de la comunidad no tienen ningún médico asignado que tenga conocimientos en el área de pediatria.

En Andalucía viven 1.154.448 niños que tienen entre cero y 13 años, de ellos, 1.049.357 estaban asignados a clave pediátrica, es decir que tienen un médico con formación en pediatría asignado. De estos 345.000 niños (el 36%) cuando van al médico no encuentran a un pediatra en la consulta.

En la actualidad, 449.113 niños andaluces , que suponen un 39% del total, no tienen un pediatra asignado. Según el Instituto de Estadísticas y Cartografía de Andalucía (IECA), de los 1.515 centros de salud que hay repartidos por la región, solo 540 cuentan con consultas de pediatría. Se trata de un problema que afecta a toda la comunidad, pero que padecen especialmente los menores que residen en áreas rurales .

Faltan pediatras en Andalucía. Las familias de casi medio millón de niños menores de 14 años que residen en la comunidad no tienen un profesional al que acudir cuando sus hijos se ponen enfermos. El momento de crisis que vive el sector de la atención primaria y la baja cantidad de médicos que escogen destinos rurales son las principales causas de esta situación.

El SAS insiste en que faltan médicos, pero que es un “problema nacional”

Las demoras para poder ser atendido por un médico de familia es de 2,61 días de media según la consejera de Sanidad, Catalina García aunque en algunos centros de salud resulta imposible conseguir ser atendido. Los profesionales de la atención primaria llevan desde el mes de noviembre denunciando la situación por la que pasa el sector. Durante las protestas, los sindicatos médicos han criticado "el descontento y la preocupación sentida por la población debido al deterioro que, desde hace mucho, lleva sufriendo la asistencia sanitaria pública en nuestra comunidad". Esta situación ha llegado al extremo en localidades como La Roda de Andalucía, que en los últimos días se ha visto sin ningún profesional en el municipio por las bajas de tres médicos de atención primaria y un pediatra. Ayer, García aseguro en La Roda que este "es un problema no de Andalucía sino del sistema nacional de salud" e insistió en que había pedido al nuevo ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, que aumento el número de plazas de MIR. "Andalucía y otras comunidades hemos pedido la modificación de los criterios de las unidades de formación porque si no, no podemos seguir acreditando plazas. La Junta lo que ha hecho ha sido cubrir todas las que teníamos acreditadas. Hemos aumentado un 30%", argumento la consejera.