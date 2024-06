Almería, Jaén y Huelva aún resisten el aluvión

Ninguna de ellas tiene falta de atractivos para atraer visitantes, pero su modelo es otro. Desde la amplitud de espacios de Almería y Huelva, a la apuesta por un turismo de interior, más selectivo y menos numeroso de Jaén, las tres provincias andaluzas ven todavía lejos los problemas de saturación que se registran en otras ciudades. El suyo es un turismo más amable con el entorno, menos agresivo con sus vecinos, más respetuoso con el espacio que precisan ambos. Hasta el momento, ninguna de ellas se ha planteado modificar sus respectivas normativas para adaptarlas a un problema que aún no les afecta. No obstante, miran de reojo a lo que ocurre a su alrededor, a ciudades más o menos próximas en los que la llegada masiva de visitantes, no luce tan dorado como se prometía.

El ‘boom’ de Almería

Las viviendas con fines turísticos continúan con su imparable expansión por toda la geografía almeriense, con especial profusión en los municipios del litoral, y ya han superado la barrera de los 10.500 inmuebles que desbordan por completo la previsión inicial de la administración andaluza. La Consejería de Turismo puso en marcha una normativa específica a mediados de 2016 para regularizar la actividad de las casas que venían operando en el mercado negro vacacional con una estimación de entre 3.000 y 4.000 apartamentos y pisos en base a la oferta proyectada en portales de internet e inmobiliarias con mayor demanda del litoral de la provincia.

Representan el auténtico boom del destino Costa de Almería en la última década, el único segmento que ha seguido creciendo a un ritmo de vértigo durante los años de la pandemia y el número de inmuebles inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía ha tenido una evolución exponencial: en junio de 2018 eran 2.350 viviendas, 6.085 en junio de 2021, 7.733 en septiembre de 2022, 9.420 un año después, a principios de año 10.037 y en la actualidad 10.555.

Lideran la oferta provincial de camas de los alojamientos hoteleros y extrahoteleros que ofrecen en su conjunto en Almería 120.447 plazas, de las que 51.748 (42%) corresponden a las viviendas de uso turístico llegando a 55 localidades en una estadística encabezada por Vera, Mojácar, Roquetas, la capital y Níjar. A pesar del crecimiento exponencial del número de pisos turísticos en Almería, ningún ayuntamiento ha regulado su implantación a nivel local todavía. Los consistorios de los grandes municipios de la provincia reconocen que ya se han puesto en contacto con los técnicos de la Delegación Territorial de Turismo para conocer más detalles sobre la aplicación de la normativa regional aprobada el 22 de febrero, pero de momento no hay rastro de las ordenanzas que sí tienen algunas de las capitales y grandes urbes de la comunidad.

Jaén es un oasis

Jaén es la provincia con menor número de viviendas turísticas de Andalucía, muy por debajo del resto, aunque al igual que en los demás territorios andaluces su incremento ha sido exponencial. De una oferta de 520 pisos en el año 2020 ha pasado a 953 en 2024, según los datos recogidos por el INE. Fue en el año 2022 cuando la provincia jiennense experimentó un gran aumento y llegó a los 748 alojamientos. A pesar de ese incremento, Jaén tendría que aumentar su número de alojamientos en miles para llegar a la media andaluza, que es de 10.270 viviendas.

De los 97 municipios que tiene el territorio jiennense, la mayoría de los alojamientos turísticos se encuentra en la capital con 176, le sigue Úbeda, que a pesar de ser un municipio mucho más pequeño no se queda lejos de esa cifra, con 133 viviendas turísticas, La Iruela con 97, donde destacan los alojamientos dedicados al turismo rural, al igual que en Cazorla con 92. Por último, del grupo de municipios que superan los 50 alojamientos se encuentra Baeza, con 91 pisos turísticos.

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, especificó que la provincia no presenta ningún problema de saturación a excepción de algunas zonas con algo más de acumulación: Jaén, Úbeda, Baeza, Cazorla y La Iruela. No obstante, sólo Úbeda y Baeza solicitaron algún tipo de regulación antes de la aprobación del decreto de la Junta de Andalucía que daba a los ayuntamientos la potestad para poner coto a este recurso turístico. Fuentes del Ayuntamiento de Jaén confirman que no han aplicado ninguna normativa ya que “no hay una alta demanda de pisos turísticos y aún menos en verano que pueda suponer un problema”.

En Huelva son mínimas

Pese a la proliferación que en los últimos años ha registrado la provincia de Huelva, especialmente los grandes municipios del litoral, en materia de viviendas con fines turísticos, y a que los municipios tienen actualmente la capacidad para regular este fenómeno mediante ordenanzas municipales en las que se tenga en cuenta las circunstancias y particularidades de cada uno, pocos son los ayuntamientos onubenses que, por el momento, se han planteado la puesta en marcha de alguna iniciativa en este sentido.

Según datos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, en la provincia de Huelva han aumentado solo en los seis últimos meses un 6% este tipo de alojamientos, lo que supone que se han registrado como tales un total de 3.100 nuevas viviendas, frente a las 2.907 que había en diciembre de 2023. Sobre el dato de las plazas habitacionales que suponen estos alojamientos, éstas han experimentado un crecimiento del 7% teniendo en cuenta que en el pasado mes de diciembre se contabilizaron 15.550, frente a las 16.638 actuales.

A pesar de ello en la provincia de Huelva no hay un gran número de viviendas turísticas en comparación con el resto de Andalucía, y las que hay registradas se concentran en la costa, especialmente en la costa occidental, vinculadas a la época veraniega, donde la mayoría son alojamientos que se activan sobre todo de julio a septiembre en Ayamonte, por el núcleo turístico de Isla Canela; Lepe e Isla Cristina por Islantilla, Cartaya por El Rompido y Nuevo Portil, y Punta Umbría. Hay también en la Sierra, vinculados al turismo de interior, pero con una menor incidencia. En la capital provincial la presencia de VUT es aún anecdótica y no se registra la problemática que sí se está dando en otras capitales andaluzas o entornos costeros.