Almeida ensalza la "protección" de Plaza España de Sevilla y no plantea ninguna restricción de ese tipo en la capital

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha ensalzado la "protección patrimonial" de la Plaza de España de Sevilla y no plantea ninguna restricción de ese tipo en la capital, después de que el Ayuntamiento sevillano haya planteando cerrar el conjunto monumental y cobrar una entrada a los turistas."Desconozco los detalles concretos. Lo que estoy seguro es que José Luis Sanz, que es un gran alcalde de Sevilla, habrá estudiado desde todas las perspectivas esta cuestión y que lo que le guía, sin duda, es la mejora de la protección patrimonial de un lugar tan emblemático como la Plaza de España", ha ensalzado el regidor este lunes ante los periodistas tras participar en un minuto de silencio por los fallecidos en el incendio de Valencia.

Sobre la posibilidad de plantear medidas de este tipo en Madrid, el alcalde ha asegurado que en principio no se plantean el pago de una entrada por parte de los no residentes en la ciudad a ningún espacio monumental."Pero creo que no podemos homologar todas las ciudades, sino que lo que hay que hacer es que cada ciudad pueda optar por una solución distinta en función de su problemática. Y, por eso, yo creo que el alcalde de Sevilla hace lo que considera mejor", considera.

El Ayuntamiento de Sevilla, titular del espacio de la plaza comprendido entre los bancos de las provincias y la balaustrada, propone crear un itinerario turístico-cultural por el interior de la Plaza de España sujeto a "una tarifa no disuasoria sustentada en un estudio comparativo" que, a su juicio, "tendría gran aceptación y una significativa capacidad para generar ingresos".

Por su parte, el delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, ha manifestado que no comparte el planteamiento "arbitrario" del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, de cerrar el conjunto monumental de la plaza de España, diseñado por el arquitecto Aníbal González para la exposición iberoamericana de 1929.

Acusa de "deslealtad" al Gobierno local del PP porque el Estado es titular de la galería y el edificio que rodean a dicha plaza y que conforman también dicho enclave, pero no tiene comunicación "oficial" de la propuesta.