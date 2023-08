El alcalde de Algeciras cree que las protestas del Gobierno por el conflicto con Gibraltar llegan "un mes tarde"

El alcalde de Algeciras y senador del PP por Cádiz, José Ignacio Landaluce, ha lamentado que el posicionamiento del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre el conflicto entre Gibraltar y los pescadores españoles en aguas del Estrecho llega "un mes tarde", aunque ha agradecido que lo haya hecho "en la misma línea" que él lleva denunciando desde que se produjeron los primeros incidentes.

Albares trasladó este miércoles a Reino Unido su "enérgica protesta" por la "injustificable" presencia de buques británicos en aguas españolas en torno a Gibraltar y por los tres "graves incidentes" ocurridos en relación con estos durante el mes de agosto.

En declaraciones a los periodistas, Landaluce ha rechazado las acusaciones de Gibraltar de que barcos españoles están "agrediendo" a los suyos, para señalar que "es Gibraltar quien está agrediendo, a veces con la Royal Police, otras veces con la propia Armada".

"La realidad es que están agrediendo a las embarcaciones de Vigilancia Aduanera cuando están cumpliendo con la lucha contra los ilícitos y están agrediendo a pescadores españoles que lo único que buscan es el sustento", ha añadido.

En esa línea, ha defendido que los pescadores "salen a la mar para buscarse el sustento" y que "es ilógico que digan que estamos agrediendo cuando no estamos haciendo por parte de la Administración española nada".

Landaluce ha solicitado que se materialice un acuerdo con el Peñón que alcance "una zona de prosperidad compartida" y que busque "lo mejor" para los ciudadanos a los dos lados de la verja. "Esperemos que se busque un acuerdo entre las partes que beneficie a todos, pero sin dejar de reconocer que las aguas son españolas, que tenemos que buscar la cosoberanía", ha manifestado Landaluce.

No obstante, ha advertido que "no podemos permitir el reconocer, por mucho que lo digan, que Gibraltar tiene aguas porque no tiene aguas jurisdiccionales, son aguas de España" y reconocer que "tiene capacidad para administrar bien los accidentes", recordando los vertidos producidos en su zona.