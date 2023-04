Alfonso Guerra llama al entendimiento entre Junta y Gobierno para salvar Doñana

El ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha reclamado este martes un "entendimiento entre los dos gobiernos, nacional y autonómico", porque "si no Doñana no se salvará" y "puede ser una catástrofe", y ha propuesto como solución que se permuten terrenos de cultivo fuera del preparque.

"Doñana es un patrimonio de la humanidad muy importante" que "lleva tiempo en situación francamente mala", ha advertido Guerra en declaraciones a la prensa durante una jornada en Madrid organizada por la confederación de pymes Cepyme.

El ex dirigente del PSOE ha señalado que el efecto de la sequía en Doñana "se está utilizando como un disparadero electoral", lo que le parece "un error".

A su juicio, al ser un parque nacional la titularidad es estatal pero la gestión es autonómica, lo que contribuye a que se culpen unos a otros, por lo que pide a ambos gobiernos "un esfuerzo muy grande".

"Legalizar pozos sabiendo que afecta a Doñana no tiene ningún sentido", ha dicho, aunque también ha apuntado que "para los pueblos de alrededor es su forma de vida".

Tras recordar que él presidió el patronato del parque, además de estar vinculado desde adolescente al lugar, ya que allí participó en numeraciones de galápagos, Guerra ha sugerido como una de las posibles soluciones que se haga una "permuta de terrenos hacia fuera del preparque".

Así, quienes tengan cultivos agrícolas de regadío cerca del parque podrían obtener otros más lejos, ya que, ha añadido, lo importante es que "el agua llegue a Doñana".

Primo de Rivera y Sumar

Sobre la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera, Guerra ha indicado que de asuntos de memoria democrática no le gusta hacer comentarios, porque "aquello pasó todo".

"Lo han hecho, la familia está de acuerdo, pues fantástico", se ha limitado a añadir.

De Sumar, la candidatura electoral que liderará Yolanda Díaz, Guerra ha dicho únicamente que le parece "un bluf" y que "ahí hay poco que rascar, muy poco".