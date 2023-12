Álex O'Dogherty presenta en San Fernando el libro de las recetas de cocina de su madre con anécdotas y recuerdos

El polifacético artista Alejandro O'Dogherty visitará el martes 12 de diciembre el Centro de Congresos y Exposiciones de San Fernando (Cádiz), para presentar un recetario que recopila una treintena de platos de la cocina popular y familiar Con las recetas de "casa de toda la vida", titulado Las recetas de Amalia."Un libro lleno de amor y la sabiduría de una madre" en el que, a través de una 35 platos y cinco postres, el polifacético artista rinde un especial homenaje a la cocina isleña y gaditana, casera y sencilla."Hace un tiempo empecé a grabar vídeos de cocina con mi madre. Empezó casi como un juego y pronto se convirtió en lo mejor que he hecho en mi vida", explica O'Dogherty, quien a lo largo de cinco años aprovechó sus visitas a San Fernando para grabar cada vez una receta distinta y compartirlas en su canal de Youtube."Mi madre me enseñaba a cocinar, mi padre lo grababa todo y entre ellos se peleaban por la cantidad de sal. Así fuimos documentando casi todos los platos que lleva mi madre cocinando en sus más de 60 años al cuidado de la familia", añade, al tiempo que confiesa que su objetivo era doble, aprender a "hacer un puchero o unas papas con choco" y evitar que "esas recetas se perdieran y no pudiera aprenderlas jamás".

El libro que presenta en su ciudad natal el martes a las 19,00 horas sube un escalón en esta personal labor de memoria. En sus páginas se documentan paso a paso "todos los platos de nuestra tierra" acompañados de dos enlaces, uno a los citados vídeos y otro a una lista de música "para cocinar con ambiente".

Datos, curiosidades, memorias emocionantes, pasatiempos* completan este recetario con propuestas gastronómicas simples, económicas y deliciosas. "Como diría mi madre, esto en la calle vale un dinero".