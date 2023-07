Alertan de que el águila imperial y el milano real están "a punto de desaparecer" en Doñana

Ecologistas en Acción ha alertado este domingo de que la sequía del Espacio Natural de Doñana hace que especies tan emblemáticas como el águila imperial y el milano real -que tiene en este lugar la única población reproductora de Andalucía- estén "a punto de desaparecer".

Según ha informado la organización en un comunicado, "sin las aguas superficiales que deberían llegar a la marisma y que no llegan, no porque no llueve sino porque la poca que cae se la quedan los regantes de la marisma, que la almacenan en gigantescas balsas de varios Hm3 de capacidad, las colonias de acuáticas de la marisma, de las que alimentan los milanos, no prosperan".

Si además faltan las aguas subterráneas que deberían mantener llenas, al menos, lagunas y caños alimentados por el acuífero, "por las extracciones para riego de todo el entorno del espacio protegido, poco alimento pueden aportar para estas especies y por tanto su capacidad reproductiva se encuentra bajo mínimos", han añadido.

Desde Ecologistas advierten de que el agua es "la vida" de Doñana y sin esta todo el ecosistema se resiente hasta que las especies que se encuentran en la cima de la cadena trófica se ven directamente afectadas por la falta de comida: "Doñana es marisma, con esta seca y sin el apoyo de las lagunas, Doñana se muere".

Si a esta situación de escasez se le suma que el complemento alimentario de milanos e imperiales procedía de los cotos y resulta que en éstos no hay conejos ni perdices por enfermedades varias y envejecimiento del matorral, que ha convertido miles de hectáreas de los cotos de Doñana en "un desierto verde", el hambre "los puede y acaban perdiendo las puestas y no sacando pollos del año".

La situación no es nueva, se viene arrastrando desde principios de este siglo, con descensos de población acumulados, hasta el punto de que en los últimos 2 años, de la población de milanos reales han salido volando sólo 5 pollos por año.

De los cinco de 2022 sólo quedan 3, que serían los destinados a cubrir las bajas de la población adulta, una tasa de reemplazo con la que "es muy complicado que esta población se salve, y es la única que tenemos".

El águila imperial tiene el mismo problema en Doñana, "sólo prospera en los escasos territorios que mantiene, a base de alimentación suplementaria, pero afortunadamente le va mejor en otras zonas de Andalucía y remonta sus poblaciones".

"Hay que mejorar el hábitat y hay que actuar ya, tenemos conocimiento de que hay protocolos de mejora de hábitats que habría que implementar con urgencia que no se desarrollan por desidia administrativa y escasa voluntad política", han criticado.

Ecologistas en Acción llevará la situación de la población de milanos reales a la Comisión de Biodiversidad del Consejo de Participación del Espacio Natural Doñana para incidir en la necesidad de que se tomen sin demora.