Alejandro Hernández (Vox) manda a la porra a la presidenta del Parlamento

"¡No me ningunee, no me ningunee!" "A la porra, a tomar por culo, hombre". La intervención de la socialista Susana Díaz ha originado una agria polémica entre el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, y la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet. Tanto que Hernández ha terminado por enojarse tanto y de modo tan público que ha abandonado el pleno donde se estaba celebrando la sesión de control al Gobierno.

El día después de que el Parlamento rechazase la devolución de los Presupuestos de 2021, Susana Díaz volvió al ataque al Gobierno andaluz por apoyarse en Vox. "Pedro Sánchez no ha pactado con Otegi, pero ustedes se han abrazado a los herederos del franquismo", dijo la socialista después de que el presidente de la Junta le afease el acuerdo presupuestario con Bildu. En ese momento, antes de que Díaz terminase de hablar, Alejandro Hernández solicitó la palabra por la alusión, pero Bosquet se lo negó, al menos, hasta que la interviniente dejase de hablar. Fue entonces cuando el portavoz de Vox comenzó a gritarle a la presidenta de la Cámara por ese presunto ninguneo.

"A la porra", gritó y terminó por marcharse.

Ya desde el miércoles pasado, el PSOE ha tratado de responder a las críticas desde el Gobierno andaluz por el pacto con Bildu con un paralelismo con Vox.