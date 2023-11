Alcalde de Antequera convoca pleno para expresar "rechazo hacia la ley de amnistía contraria a la Constitución"

El alcalde de Antequera (Málaga), Manuel Barón, ha decidido convocar una sesión extraordinaria y urgente del pleno del Ayuntamiento de Antequera para este viernes con el objetivo de mostrar "el rechazo hacia la nueva ley de amnistía cuya consecuencia más directa" es "la violación del orden constitucional, degradando hasta su abolición el Estado de Derecho en España como base para la organización y convivencia de todos los ciudadanos de nuestro país".

La decisión, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado, ha sido tomada "tras los acontecimientos desarrollados en los últimos días y con el objetivo concreto de llevar cuatro acuerdos para su deliberación y aprobación".

Así, entre los acuerdos están "rechazar la adopción de acuerdos que determinen la aprobación de proyectos de Ley de Amnistía contrarios a lo establecido y contemplado en la Constitución Española de 1978" y "redactar un bando municipal en los términos establecidos en esta propuesta para el general conocimiento de la ciudadanía".

De igual modo, "convocar pacífica y democráticamente a la población antequerana para mostrar su rechazo a cualquier propuesta de proyecto de Ley de Amnistía que contravenga el orden constitucional vigente" y "remitir certificación de estos acuerdos a la presidencia del Gobierno de España, a las Cortes Generales y a los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado".

En la propuesta presentada por Alcaldía-Presidencia se apunta a que "los recientes acontecimientos y declaraciones por el candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, atenta claramente contra el Estado de Derecho, contra la igualdad entre los españoles, además de hacerlo contra la jerarquía normativa y la independencia judicial".

Preguntado en rueda de prensa por la convocatoria de este pleno, el alcalde ha justificado la misma "porque Antequera y todos los ayuntamientos forman parte del Estado Español, y ahora se está tratando de romper el Estado Democrático y de Derecho, y cómo no vamos a debatir y rebelarnos democrática y pacíficamente contra eso, para elevarlo a las altas instancias y decir que no estamos de acuerdo con esta nueva forma de estado despótico que se trata de implantar". "Es una indignidad lo que se está haciendo, porque no vale todo por mantenerse en el poder", ha concluido.