Alcalá de Guadaíra hace un llamamiento a la unidad y participación activa por la igualdad

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha realizado un llamamiento a la unidad y participación activa de todas las personas "por la Igualdad" en el Día Internacional de la Mujer. Así se ha resaltado en el acto institucional del lectura del manifiesto el 8 de Marzo, presidido por la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, en el Centro Municipal de la Igualdad con la participación de los concejales del Equipo de Gobierno, miembros de la Corporación Municipal y un nutrido número de personas de distintos colectivos sociales, culturales y educativos de la ciudad.

Según Jiménez, "es necesaria la participación activa de las personas, cada uno desde su ámbito particular o más cercano para luchar contra las desigualdades entre hombres y mujeres, y también la colaboración conjunta entre partidos políticos, administraciones, judicatura y ámbitos económicos y empresariales para que se trabaje en el cumplimiento de la igualdad de derechos". "Hoy en día es imprescindible seguir luchando permanentemente por la Igualdad en todos los ámbitos y edades, dando un papel protagonista a la educación para concienciar a las generaciones más jóvenes, y lanzar un mensaje claro a toda la sociedad para que no se consienta ni un paso atrás en igualdad", ha dicho.

En este sentido, Alcalá de Gudaíra cuenta como herramienta clave con el Centro de Igualdad, levantado por el Ayuntamiento en la zona más poblada de la ciudad como espacio emblemático, visible y significativo para la convivencia destacando los valores de Igualdad.

La lectura del manifiesto ha corrido a cargo de Mónica López, directora del IES Alguadaíra sumándose al lema de ONU 'Invertir en las mujeres; acelerar el progreso'. "No podemos pensar que todo está conseguido, queda mucho por hacer. No permitiremos ni un paso atrás, ni vamos a consentir posturas reaccionarias contra leyes que mejoran la calidad democrática de nuestro país con la participación de toda la ciudadanía en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres". "Incansables, no pararemos de reivindicar una educación sin estereotipo, hasta eliminar las brechas de género, hasta erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, una sociedad en Igualdad Real", ha subrayado.

Por su parte, la delegada municipal de Igualdad, Abril Castillo, ha recordado que "este día nace con la clara intención de poner el foco en las discriminaciones que a día de hoy continúan sufriendo las mujeres por el simple hecho de serlo y en fomentar el reconocimiento a las mujeres que durante muchos años han luchado para que nuestros derechos sean una realidad en la legislación y en el día a día de nuestras vidas".

Con este objetivo, el Ayuntamiento está desarrollando una amplia programación con actividades durante todos estos días que incluyen la XI Carrera Marcha por la Igualdad, el Ciclo de Cortos, teatros, exposiciones, charlas, coloquios y debates, talleres y cineforum.

También conferencias destinadas específicamente a jóvenes, el concurso de Tik Tok 'Rodando en Igualdad', o los cuentacuentos infantiles adaptados en las bibliotecas. Son todas actividades de divulgación de la importancia del papel de la mujer en diversos ámbitos, así como de la relevancia de visibilizar la Igualdad para todas las edades. Todas las actividades disponibles se pueden ver en la web municipal Igualdad en www.alcaladeguadaira.es