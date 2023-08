“Andalucía tiene muchas y muy difíciles inversiones pendientes en materia de agua"

Agustín Argüelles Martín, medalla al mérito profesional del Colegio de Ingenieros de Caminos 2023 a nivel nacional, es uno de los grandes expertos nacionales en planificación hidrológica de la Cuenca del Guadalquivir. Fue director del primer Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica del Guadalquivir, posterior a la implantación en los estados europeos de la Directiva Marco del Agua de la UE, que fue el de la etapa 2009-2015. Explica en una entrevista a la revista Caminos Andalucía, del Colegio de Ingenieros de Caminos, las prioridades en materia de agua.

-¿Cuáles son las infraestructuras que requieren las cuencas insertas en Andalucía para considerarse correctamente dotadas?

-La Presa de Alcolea y el trasvase a zona de Doñana, el recrecimiento de presa del Agrio, por lo mismo y más razones, y todas las infraestructuras de regulación previstas en el Plan 2022-2027 y en las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, a las que además estamos trasvasando recursos desde nuestra ahora sufrida Cuenca del Guadalquivir; las desaladoras no conectadas, las conexiones de Rules, las nuevas desaladoras planificadas, todo eso, es sencillamente urgente, de emergencia, desde ya.

-¿El elevado retraso en las inversiones previstas para los Demarcaciones Hidrográficas en territorio andaluz es una de las causas de la falta de dotación de infraestructurasde nuestro territorio?

-Queremos entender que los requerimientos económicos de los Programas de Medidas de los Planes exigen gran esfuerzo en un momento en que nuestro país intenta salir de una crisis económica, pero hay que cumplir esos programas de medidas cuyos compromisos más importantes no son de gasto sino de inversión que retroalimentará nuestra economía incluso con un alto retorno fiscal.

-¿Qué nota le pondría a Andalucía en gestión de las aguas intracomunitarias y de su saneamiento y depuración?

-Creo que la Junta de Andalucía, como tantas administraciones españolas tiene un difícil reto económico de puesta al día en los temas de saneamiento y depuración. Yo no soy quién para ponerle nota, pero como en mis muchos años de docencia creo haber sido benévolo proactivo con los alumnos, así lo sería ahora con las administraciones si tuviera que calificarlas.

En Andalucía, la administración hidráulica tiene muchos problemas porque gestiona tres cuencas y prácticamente el reparto de las responsabilidades económicas lo hace casi equiproporcionalmente con la Administración General del Estado en las intracomunitarias, y también debe responder en las intercomunitarias en temas de contaminación agropecuaria y calidad de las aguas, por lo que tiene muchas y muy difíciles inversiones pendientes. Ya es un primer síntoma esperanzador que la Junta haya conseguido -después de años de diferentes avatares - haberse puesto al día en los tres planes hidrológicos que le conciernen directamente. Esperemos que las administraciones se hagan cargo puntualmente de las inversiones pendientes de toda la planificación que supera en España los 20.000 millones de € de aquí al 2027. Si no se cumplen estos programas de medidas, la planificación será un instrumento inútil y ni la sociedad ni la UE lo aceptarían.

-Hay cierta inquietud en la ciudadanía ante las noticias de derribos de presas en España, ¿Qué mensaje le daría a la sociedad sobre este tema?

-No se trata de presas en “servicio activo”, sino abandonadas, incluso obras faltas de atención y/o en desuso o pequeños azudes de molinería. En cualquier caso debe evitarse la eliminación de cualquier pieza que tenga posibilidades de uso con una mínima actuación de reparación y/o de readaptación a un uso productivo.

Yo tengo un ejemplo que por su escala se sale de lo que estamos hablando, pero que puede ser ilustrativo de aprovechamiento y no eliminación de una presa abandonada. En mi etapa de Comisario de Aguas, la empresa que había explotado el embalse del Río Agrio para uso de la actividad minera, una vez que dejó de utilizar la presa por abandono forzado de la actividad, apareció un día por mi despacho, me dejó las llaves de las instalaciones sobre la mesa, declarando que abandonaba a su suerte la presa y su mantenimiento por falta de medios económicos.

En un momento tan difícil y después de las correspondientes gestiones de responsabilidades y trámites administrativos y técnicos (Servicio de Seguridad de Presas), la presa pasó a otro uso y se incorporó al servicio de la Confederación como una presa más de titularidad estatal, cambiando así el uso industrial y la titularidad privada. Una presa, aunque sea de pequeña magnitud no puede abandonarse y dejar de controlarse y muchas de las que se han demolido no tenían uso ni eran de posible rehabilitación. La relación de las demolidas estaba contrastada y su eliminación no corresponde en general a obras de utilidad para la gestión, sino más bien eran obstáculos – incontrolados - a la libre circulación del agua en los correspondientes cauces donde estaban implantadas y en los que un día fueron de utilidad.

-Su vinculación con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tuvo un paréntesis por su implicación en un hito histórico en la capital hispalense, como fue la EXPO del 92, donde tuvo un papel fundamental ¿Qué opina sobre cómo ha envejecido el legado que dejaron?

-Aquí quiero ser muy breve, la herencia más importante es el Parque Científico y Tecnológico de Cartuja, el resto del legado deja mucho que desear porque aquí no cabe incluir las infraestructuras que tendrían que haberse construidos con o sin Expo 92. Muchos elementos emblemáticos en gran parte se han perdido como el Palenque, las pérgolas del bioclima, el Parque del Guadalquivir abandonado, el telecabina, que sería un atractivo turístico, por supuesto el monorraíl, etc. el Auditorio está amenazado, hay de todo.

Equivalentes al legado de la Exposición Iberoamericana del 29, como una Plaza de América o una Plaza de España, no ha dejado la Expo 92. Tampoco creo que en otros casos se haya hecho mejor: Montreal, Flushing Meadows (Nueva York) que yo conozca tampoco han dejado una huella monumental de lo que allí aconteció. Pero aquella Exposición del 29, retrasó su inauguración años y años y la Expo’92 se construyó con total rigor en los tiempos y criterios muy funcionales y en ese aspecto, muchos elementos utilitarios siguen cumpliendo su papel: numerosos pabellones, helipuerto, edificios de servicio han permanecido. Así que yo pensándolo bien, incluso veo el vaso medio lleno.

-¿Qué no estamos haciendo tan bien actualmente o dónde deberíamos incidir para no vernos abocados a situaciones límites en Andalucía?

-Creo que la sequía actual es un fenómeno asociado o consecuencia del proceso de cambio climático, que en la franja de latitud en la que Andalucía se encuentra situada, tan terriblemente próxima a una de las zonas más áridas del Globo, la zona del Sahel, nos está empezando a afectar diferencialmente respecto a otras zonas de España. Aquello que desde pequeños nos enseñaban en el colegio de la España seca y la España húmeda, nos sigue marcando, porque sobre todo en nuestra Cuenca, la gestión creo que ha sido modélica, ejemplar y sin embargo la sequía está dañando severamente al sector primario de nuestra economía. Bien es cierto que nuestra sequía adquiere la apariencia de una escasez estructural porque esa gestión que yo he calificado como modélica, ha estado volcada del lado de exceso de las demandas, corregido por la buena gestión, con mucho regadío modernizado y de dotación deficitaria. Pero en una situación tan severa como la actual, parece difícil imaginar que a corto-medio plazo con ese déficit drástico de precipitaciones actual se pudiera haber evitado los efectos sobre el regadío, con más infraestructuras de regulación. Ahora bien, las previstas, hay que construirlas ya.

