Aguirre defiende su gestión al tiempo que dice "comprender" las quejas de los sanitarios

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, aseguró que comparte las reivindicaciones de la plataforma Basta Ya y el Sindicato Médico, al tiempo que defendió la gestión sanitaria del Gobierno andaluz durante los nueve meses que llevan en el poder. Durante un acto de apoyo al sector cárnico en Benaoján, el dirigente popular se mostró comprensivo con los sanitarios que, en los últimos días -en Sevilla se concentraron unos 500 frente a San Telmo- han levantado la voz, sobre todo, por los problemas de personal que están saliendo a la luz.

"Comparto y comprendo que ellos quieran que aligeremos más dentro de lo que son las promesas y lo que tenemos en el programa electoral", subrayó el político cordobés, que al mismo tiempo aseguró que "hemos hecho muchísimo más que otros en muchos años". Según su diagnóstico, "ya no hay ningún contrato basura". "Ya no verán un contrato del 50%, o el 75%, ya no verán ningún contrato de lunes a viernes, quitando los fines de semanas" y garantizó que ahora todos son contratos dignos. Señaló además que el volumen de contratación se ha aumentado en nueve meses en 4.200 trabajadores. "Progresamos adecuadamente", dijo antes de afirmar que, desde su llegada al Ejecutivo, ha sacado al sistema sanitario público andaluz de una situación "caótica", y afirmó que "hemos conseguido una estabilidad". Ensalzó también el aumento del peso del gasto sanitario en el PIB, del 6,1% al 6,7%, "lo que supone 1.170 millones más si comparamos la cifra de los Presupuestos del 2020 de lo que había en este mismo año, en enero".

Mientras Aguirre estaba en Benaoján unos quinientos médicos y pediatras de Atención Primaria, convocados por la plataforma Basta Ya Andalucía, se concentraron en Sevilla ante la sede del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en protesta por el "incumplimiento de las promesas del nuevo Gobierno andaluz". La movilización contó con el apoyo del Sindicato Médico de Andalucía y de varios colegios médicos de la comunidad. Los profesionales sanitarios aludieron a los "recortes" que afectan sobre todo a este de médicos de atención primaria y pediatras.

Los manifestantes reconocieron que el Ejecutivo del PP y Ciudadanos ha realizado mejoras en la sanidad pública, pero sostienen que "han sido insuficientes" y no se han atendido reivindicaciones contenidas en un decálogo que hace referencia a la contratación de médicos y pediatras, que sigue siendo mes a mes; el tiempo de consulta por paciente sigue siendo muy escaso, y los médicos de atención primaria siguen sin poder pedir pruebas necesarias para lo pacientes.