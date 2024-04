Agenda informativa de Europa Press para el día 29 de abril de 2024

Señalamos a continuación los actos, convocatorias y reuniones informativas previstas en Sevilla y su provincia para el día 29 de abril de 2024: -- 09,30 horas: Los sindicatos Saste y UGT convocan una concentración contra el cierre y desmantelamiento de la UCI del Hospital Muñoz Cariñanos (avenida de Jerez s/n).-- 09,30 horas: El alcalde, José Luis Sanz, informa sobre el plan de inversiones en colegios. En el Ayuntamiento.-- 10,15 horas: En Fuente del Rey (Dos Hermanas), el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, visita el complejo ambiental El Copero de Emasesa y conoce el proyecto Mitlop, un modelo integrado de gestión de lodos de depuración y de otros residuos orgánicos. Sólo gráficos. Atención a medios a las 11,00 horas. En el complejo El Copero de Emasesa. Ubicación: 'https://maps.app.goo.gl/KWay5fKV9nKMzgtg6'.-- 10,30 horas: La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, realiza una visita técnica a las obras de la 'Planta Zero' de Andex en el Hospital Infantil del Virgen del Rocío. También asisten el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez; la delegada territorial, Regina Serrano, y el gerente del Hospital, Manuel Molina, entre otras autoridades. Atención a los medios en la explanada del Hospital Infantil (calle Torcuato Luca de Tena, 32).-- 11,00 horas: El Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla y el Colegio Profesional de Economistas de Sevilla presentan los resultados del Barómetro Industrial 2023 relativos a la provincia de Sevilla, con Ana Jáuregui Ramírez, decana del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos; y Francisco José Tato Jiménez, decano del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla. En la sede del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, plaza del Museo, 6.-- 12,00 horas: La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, y la delegada de Salud del Ayuntamiento, Silvia Pozo, asisten a la inauguración de la campaña Ruta Enfermera, destinada a sensibilizar a la población sobre la labor esencial de la profesión de la enfermería, de la mano del Consejo General de Enfermería y el Colegio de Enfermería de Sevilla. Le acompaña la delegada territorial de Salud y Consumo, Regina Serrano. En la plaza de San Francisco.-- 12,00 horas: El alcalde, José Luis Sanz, inaugura la exposición 'Santa María de la Hiniesta. Patrona y Bienechora de Sevilla'. En el Ayuntamiento.-- 12,30 horas: En San Ignacio del Viar (Alcalá del Río), el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, visita el CEIP San Ignacio del Viar para conocer las iniciativas y proyectos puestos en marcha por los alumnos de este centro relacionados con el ámbito espacial. En la calle Picasso, s/n.-- 18,00 horas: Puesta en escena de la nueva obra de teatro del grupo 'Homero', integrado por actores y actrices ciegas o con discapacidad visual grave de la ONCE de Sevilla,'Intervención VANIA', dirigida por Gonzalo Validiez, en diálogo con la histórica dramaturgia del 'Tío Vania' de Antón Chéjov. En el salón de actos de la ONCE, calle Resolana, 30.-- 20,00 horas: El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, asisten al acto de colocación de la primera piedra de la nueva sede de Scalpers. En el Camino de los Descubrimientos, parcela TA-2.2.1 (Isla de la Cartuja).-- 20,00 horas: Encuentro con el eurodiputado Juan Ignacio Zoido organizado por el Centro de Documentación Europea en colaboración con el Consejo Andaluz del Movimiento Europeo. Cafetería Coffee&Coffee.-- 20,00 horas: Segunda sesión de la XIV edición del ciclo de danza Vertebraciones. En el Teatro de la Maestranza.