Afectados por los retrasos del bono del alquiler preparan una denuncia contra la Junta de Andalucía

La paciencia de los afectados por los retrasos del bono del alquiler joven está llegando a su límite. Muchos de los solicitantes llevan más de un año esperando una resolución o el abono de la ayuda, que fue concebida con carácter urgente por el Gobierno central en enero de 2022, hace ahora dos años. "El incumplimiento de los plazos establecidos, la falta de transparencia, las desigualdades ocasionadas entre los afectados y la vulneración de la concurrencia no competitiva", que obliga a atender las solicitudes según el orden de llegada, han llevado a la Plataforma de Afectados del Bono de Alquiler Joven en Andalucía a iniciar los trámites para denunciar a la Junta de Andalucía.

Más de 300 andaluces estarían interesados en participar en esta denuncia colectiva, según confirma Manuel Sanz, portavoz de la plataforma. "Nos estamos reuniendo con diferentes abogados que nos animan a dar el paso, ya que ven que la denuncia es factible. Para empezar, la Junta no ha cumplido con los plazos establecidos en el BOJA, donde se indicaba que el plazo para resolver el proceso era de seis meses, plazo que finalizó en mayo. Más de un año después de que se abriera el proceso para presentar las solicitudes en Andalucía, una de las últimas comunidades en lanzar el bono, muchos aún no saben si su solicitud está aprobada o no", apunta Manuel Sanz. "En mi caso particular, recientemente me informaron por teléfono de que aparecía en una de las listas, pero no tengo ninguna notificación oficial".

Desde la plataforma de afectados también acusan a la Junta de Andalucía de no atender las solicitudes según el orden de llegada, tal como establece una concurrencia no competitiva, como es el caso. "Es imposible saber cuál es el orden lineal que han seguido para tramitar cada expediente. Es un caos absoluto. Hay personas que echaron la solicitud el tercer día que ya han cobrado y otras que lo hicieron el primer día aún no saben si su ayuda está aprobada o no".

Manuel Sanz afirma que se plantean, en primer lugar, hacer un requerimiento a la Administración y, en el caso de no obtener respuesta, iniciar un proceso judicial por la vía contenciosa.

La Plataforma de Afectados del Bono de Alquiler Joven en Andalucía ha activado un grupo de Whatsapp para que todas aquellas personas que estén interesadas en participar en la demanda colectiva se una.

Más de 5.100 pagos realizados

En noviembre de 2022, más de 17.000 personas solicitaron esta ayuda en Andalucía tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado. El primer día, la tramitación ya resultó un caos, según afirman algunos afectados, pues la plataforma creada por la Junta de Andalucía para la presentación de solicitudes "se colapsó y se cayó en el primer minuto" debido a la alta demanda. De hecho, el plazo de presentación de solicitudes se amplió unos días más por el gran número de interesados.

Un año después se habían abonado 1.660 ayudas, según confirmaron entonces fuentes de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, y había 4.300 solicitudes más aprobadas a la espera de ser abonadas. La suma de estos números suponía la tramitación del 34,7% del total de solicitudes recibidas.

La Consejería de Fomento ha confirmado a este periódico que, a día de hoy, "la gestión del bono alquiler joven en Andalucía va a buen ritmo", con un 63% de expedientes favorables y más de 5.100 pagos realizados. El presupuesto total para este bono en Andalucía es de 68 millones de euros.

Manuel Sanz, portavoz de la plataforma de afectados, asegura que "los datos que da la Junta están manipulados". Los afectados se quejan de que el cálculo del número de expedientes tramitados o abonos que realiza la Consejería no es sobre el total de 17.291 solicitudes recibidas, sino sobre un total de 11.300. "La cifra de 11.300 resulta de la división de los 68 millones de euros que tiene la Junta de presupuesto para este bono entre los 6.000 euros máximos que puede recibir una persona con esta ayuda. Sin embargo, los beneficiarios están recibiendo de media 4.000 euros, no 6.000, por lo que más de 11.300 personas podrían beneficiarse de esta ayuda. Además, si haces el cálculo de los abonos realizados sobre un total de 11.300 el porcentaje será mayor que si lo haces sobre 17:000. Pero todo esto no lo explica la Junta".

La plataforma asegura que, según sus cálculos, actualmente hay resueltos más del 30% de los expedientes, pero las ayudas abonadas no llegan al 25%. "De todas maneras, sea cuál sea la cifra, ésta no es para sacar pecho ni para que Juanma Moreno diga que 'la Junta ha puesto el turbo' si tenemos en cuenta que el Gobierno aprobó esta ayuda hace dos años", señala Manuel Sanz.

El Gobierno anuncia más fondos

Mientras en Andalucía se sigue trabajando para descongestionar esta situación, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció este martes que el Gobierno central ampliará los fondos del Bono Alquiler Joven para las comunidades autónomas, al tiempo que les insta a "corresponsabilizarse" y a "ampliar las partidas presupuestarias".

"Al igual que el Gobierno contribuye a esta política, les vamos a pedir que también asuman corresponsablemente completar esa aportación del Estado con el objetivo de facilitar el acceso al alquiler a las personas jóvenes para que puedan desarrollar plenamente su proyecto vital", ha enfatizado Rodríguez. Las comunidades podrán aportar hasta el 40% de la renta de alquiler, en función de diferentes criterios.

La ministra ha destacado que "el Bono Alquiler Joven está yendo en la buena dirección", por lo que ha apostado por "ampliar las cuantías que estamos aportando a las comunidades autónomas para que puedan entregar estos bonos de alquiler joven a la población que más lo necesita en sus territorios", al tiempo que les ha reclamado que analicen "qué es lo que está fallando para que no en todas las comunidades se haya podido aplicar de la misma manera”, destacó la ministra.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, asistió este jueves en Madrid a la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, donde pidió al Gobierno de España menos trabas y simplificar los trámites para garantizar la buena ejecución de los fondos europeos en materia de rehabilitación y construcción de viviendas.

La consejera se mostró satisfecha por el esfuerzo de la Junta de Andalucía para aprovechar "hasta el último euro" de las ayudas y señaló que se va a buen ritmo para cumplir los objetivos marcados en plazo. Todo ello, puntualizó, a pesar "de las grandes dificultades encontradas" por la compleja tramitación diseñada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, "sin tener en cuenta la opinión de las comunidades autónomas", señala la Junta en una nota de prensa.

"Andalucía se preocupa por un problema que es real: el del acceso a la vivienda, sobre todo de los jóvenes, y esa solución sólo se puede hacer desde el consenso y desde la negociación con el sector y con quienes tienen las competencias", advirtió la consejera. Díaz insistió asimismo en la primera Conferencia Sectorial de Vivienda en la "voluntad de diálogo y transparencia permanente" por parte de la Junta de Andalucía para garantizar que estas ayudas lleguen pronto a sus destinatarios.

El último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE) revela que la tasa de emancipación juvenil en España subió en el primer semestre de 2023 hasta el 16,3% por primera vez desde 2020, aunque sigue muy por debajo de la media de la Unión Europea (31,9%). En Andalucía, los datos son aún peores, puesto que sólo un 12,9% de los jóvenes andaluces están emancipados, el segundo peor dato del país, sólo empeorado por Cantabria.