"He tenido que volver a casa de mi madre por salud mental"

La ayuda con carácter urgente del Bono de Alquiler Joven aprobado por el Gobierno central y gestionada por las comunidades autónomas está provocando más de un dolor de cabeza tanto al ejecutivo andaluz como a muchos jóvenes solicitantes, que ven cómo se demora un abono que creían que iba a ser rápido y que, en algunos casos, les impulsó a emanciparse.

En noviembre de 2022, 17.000 personas solicitaron esta ayuda en Andalucía tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado. El primer día, la tramitación ya resultó un caos, según afirman algunos afectados, pues la plataforma creada por la Junta de Andalucía para la presentación de solicitudes "se colapsó y se cayó en el primer minuto" debido a la alta demanda. De hecho, el plazo de presentación de solicitudes se amplió unos días más por el gran número de interesados.

Once meses después, se han abonado 1.660 ayudas, según confirman fuentes de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, y hay 4.300 solicitudes más aprobadas y a la espera de ser abonadas. La suma de estos números supone la tramitación ya del 34,7% del total de solicitudes recibidas. La Junta confirma que los primeros pagos se efectuaron antes del verano.

"La gran mayoría de estos pagos se han realizado en los últimos dos días, cuando hemos empezado a movilizarnos", asegura Manuel Sanz, portavoz de la plataforma de afectados del Bono de Alquiler Joven. "Hemos sido muy prudentes y cautos, pero durante el verano no ha habido ningún avance.

En junio, ocho meses después de que el Gobierno andaluz abriera la convocatoria, y año y medio después de que la anunciase el Gobierno central, que aporta los fondos, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pidió perdón por los retrasos. "Se ha hecho mal y tarde y no tengo problema en reconocer que en eso nos hemos equivocado. No somos imbatibles, a veces nos equivocamos", admitió Moreno en respuesta a la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto.

"Nosotros agradecimos esas palabras, pero también las acogimos con un poco de recelo. No obstante, fuimos cautos y decidimos darles tiempo. El problema es que, a pesar de esas disculpas, durante el verano no hubo ningún avance. La administración no ha movido nada en cuatro meses. Por esta razón, empezamos a movilizarnos y a protestar más activamente", comenta Manuel Sanz haciendo alusión a la concentración este lunes ante las delegaciones de Fomento de la Junta en todas las provincias andaluzas. En estas concentraciones, los jóvenes andaluces exigían a la Consejería que abonase los 250 euros mensuales del bono del alquiler de viviendas, además de la dimisión de la consejera, Rocío Díaz, por la "mala gestión" autonómica de este programa del Gobierno central.

Préstamos y retornos a casa de los padres

Los retrasos en los pagos han incrementado los problemas económicos de varios afectados, algunos de los cuales han tenido que dejar sus viviendas y volver a casa de sus padres, buscar compañeros de piso o pedir préstamos a financieras.

En el caso de la granadina Blanca Martín, de 31 años y graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. "Vivo sola desde 2015, y nunca antes había tenido problemas económicos. Cuando decidí volver a Granada lo hice por motivos laborales y alquilé un piso sola por 425 euros al mes", explica la joven.

Varios meses después, esta granadina solicitó la ayuda, y lo hizo con carácter retroactivo, desde febrero de 2022. Angustiada, Blanca Martín explica que "mes a mes" veía cómo no le abonaban la ayuda, que ya asciende a 4.750 euros.

"Aunque mi sueldo era precario, decidí alquilar un piso sola porque contaba con esta ayuda, que se supone que es de carácter urgente. Pero el dinero no llegaba y mi situación laboral tampoco mejoraba. Ha llegado un punto en el que me he visto obligada a volver a casa de mi madre por salud mental", lamenta Blanca Martín. "En vez de avanzar y progresar, voy para atrás, lo que resulta bastante desesperante y frustrante".

Los afectados entrevistados coinciden al afirmar que sus problemas se acentúan porque "la situación laboral no acompaña", de ahí que necesiten que se agilicen cuanto antes la tramitación y los pagos de los bonos de alquiler.

Liliana Agüero ha tenido que pedir, incluso, un préstamo a una financiera para pagar el alquiler, por lo que se encuentra "más endeudada que antes". Su caso, además, tiene una peculiaridad: empleados de la administración le han comunicado verbalmente, no formalmente, que su solicitud está desestimada por carecer de permiso de residencia en España. Ella asegura que esto es falso, pero no puede reclamar hasta que no le llegue formalmente la resolución de su solicitud.

"Estoy desesperanzada porque le están dando prioridad a las solicitudes favorables y las que el robot ha desestimado no las están revisando", explica Liliana Agüero, natural de Paraguay y que cuenta desde hace 9 años con un permiso de residencia en regla.

"En mi caso, claramente, la plataforma ha fallado, el robot se ha equivocado porque yo resido legalmente en España. Es más, si no fuera así, ni siquiera hubiera podido presentar la solicitud porque todo se hacía telemáticamente y lo hice con mi certificado digital", explica la joven, que tiene alquilado un piso en Córdoba capital por 500 euros al mes.

Agüero cuenta que tiene un trabajo a jornada parcial como asistente domiciliaria de personas mayores, trabajo que compagina con un segundo empleo en la hostelería. "Nunca he necesitado recurrir a ninguna ayuda, pero el Covid y la inflación han causado estragos en mi situación económica. Además, en verano, la hostelería en Córdoba está muerta, por lo que me quedé sin uno de mis trabajos"

Ante esta situación, la joven ha pedido un préstamos para poder pagar el alquiler de su vivienda. "Contaba con una ayuda de 5.600 euros y ahora puede que ni la reciba. Ahora el problema no es que no sé cuándo llegará ese dinero, sino que ni siquiera sé si voy a poder recibirlo porque nadie revisa mi caso, a pesar de que se trata de un error técnico, ya que cumplo con todos los requisitos y solicité la ayuda el primer día, el 15 de noviembre", explica Liliana Agüero. "Toda esta situación me está haciendo mucho daño. Me causa depresión y ansiedad, y tengo que recurrir a la ayuda de mi familia. Siempre he trabajado. Sólo estoy pasando por un momento crítico. No quiero el dinero para estar tirada en el sofá, sino para poder seguir adelante", continúa la joven, que focaliza la raíz de todo este problema en la "precariedad laboral" existente.

Ayuda por orden de llegada

Esta ayuda del alquiler es una una concurrencia no competitiva, es decir, que las ayudas se deben tramitar por orden de llegada, pero, algunos afectados aseguran que esta norma no se está cumpliendo. "Yo solicité el bono la madrugada del 14 al 15 de noviembre y conozco a personas que la presentaron el día 16 y que ya han cobrado. Sin embargo, yo ni siquiera tengo aún una resolución favorable", explica Manuel Sanz, portavoz de la plataforma de afectados.

Sanz, economista de 29 años, cuenta que decidió emanciparse tras conocer la propuesta del bono del alquiler aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. "Cuando alquilé mi piso en Alcalá de Guadaíra en septiembre de 2022 estaba trabajando como gerente en un club deportivo, pero a los seis meses me quedé en paro. En este tiempo, he seguido formándome y quiero montar mi propio negocio, pero no me lo puedo permitir porque me estoy gastando el finiquito y mis ahorros en pagar los 550 euros al mes del alquiler, por lo que, en lugar de emprender, sigo buscando empleo", relata Manuel Sanz, que calcula que la Junta debería abonarle a día de hoy 3.500 euros.

"Sé que comida nunca me va a faltar porque, afortunadamente, tengo la ayuda de mis padres, pero quiero ser independiente y avanzar. Todo esto resulta bastante frustrante. No quiero volver a casa de mis padres pero, si esta situación no se resuelve pronto, tendré que compartir piso o buscar alguna otra alterativa", añade el joven.

Segundas disculpas del presidente

Esta semana, el presidente de la Junta ha vuelto a pedir perdón "a todos los ciudadanos, especialmente jóvenes, que se han visto inmersos en un complejo procedimiento administrativo". Moreno ha vinculado la demora en la tramitación del bono a una "equivocación" y un "error" en lo que a la "figura administrativa" elegida para la gestión se refiere. Lo que ha sucedido, ha explicado el presidente, es un "problema de carácter técnico importante", que es el que ha dado lugar a "todo ese retraso".

Desde la Consejería de Fomento aseguran que "trabajan todos los días" para que estos jóvenes reciban la ayuda lo antes posible y que han puesto en marcha "un plan de choque con 57 funcionarios que se dedican exclusivamente a tramitar las solicitudes".

La administración andaluza también se excusa en el hecho de que la base reguladora de este bono impuesta por el Gobierno es "muy compleja y complicada".

"Es cierto que, desde el primer momento, han dicho que es un proceso complejo, pero, también anunciaron que, para agilizar el proceso, iban a crear una plataforma informática especial. En mi opinión, y después de ver todo lo que ha pasado, creo que esa solución ha sido parte del problema", explica Manuel Sanz.

Este Bono de Alquiler Joven cuenta con un crédito de 5,5 millones de euros, que cubrirá un total de 11.400 ayudas a jóvenes andaluces, según explica la Consejería de Fomento. Manuel Sanz, portavoz de los afectados por la demora, por su parte, puntualiza que esta ayuda beneficiará a más de 11.400 personas, ya que no todos estos recibirán el máximo establecido de 6.000 euros. "Nosotros calculamos que más de 15.000 se beneficiarán de esta bono". En total se han presentado 17.000 solicitudes en Andalucía.