Adelante reclama la reincorporación de Teresa Rodríguez y el resto de no adscritos para negociar el frente amplio en Andalucía

La dolorosa ruptura que se produjo en la izquierda andaluza a finales de 2020 es el principal obstáculo para cualquier posibilidad de reunificación del espacio a la izquierda del PSOE de aquí a las elecciones. Es lo lógico, pero ha quedado constatado al confirmarse que Adelante Andalucía ha puesto como condición para seguir negociando la reincorporación al grupo de los 11 diputados no adscritos expulsados del grupo hace ahora casi año y medio en virtud al pacto antitransfuguismo y por petición de Podemos.

Esta decisión se tomó en una reunión interna celebrada el pasado domingo en Córdoba y aleja la posibilidad de un acuerdo en busca del "frente amplio" inspirado en el proyecto de la vicepresidenta del Gobierno central, Yolanda Díaz. La propuesta de la política gallega viene patrocinada en Andalucía grupo de mediadores encabezado por Sebastián Martín Recio, ex dirigente de IU y miembro de las mareas blancas sanitarias, y el catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla, Francisco Sierra. Ambos hicieron posible una reunión el pasado 8 de enero en la que estuvieron, la propia Teresa Rodríguez, pero también Esperanza Gómez (Más País-Andaluces Levantaos), Martina Velarde (Podemos) y Toni Valero (IU).

La postura adoptada por el partido de Teresa Rodríguez fía una segunda reunión a su reincorporación y la de los otros 10 diputados no adscritos en el grupo parlamentario que hoy se llama Unidas Podemos por Andalucía y que está formado por seis diputados de IU. Para hacerse una idea de lo complicado de esta reconciliación hay que recordar que el Parlamento andaluz aprobó la pasada primavera una reforma del reglamento para incorporar el pacto antitransfuguismo a su corpus normativo y blindar la expulsión de los diputados afines a Teresa Rodríguez. En esa remodelación se hizo posible también el cambio de nombre del grupo, que pasó a llamarse Unidas Podemos en lugar de Adelante Andalucía. Sería a ese grupo al que serían reincorporados los 11 diputados no adscritos, muchos de los cuales pertenecen a Anticapitalistas, una formación que se desgajó de Podemos en 2020 precisamente por su rechazo a los postulados del partido morado en relación, sobre todo, a la relación con el PSOE.

La nueva Adelante Andalucía informará de esta decisión esta semana a sus interlocutores, pero es un planteamiento que, hasta el momento, no se había contemplado en Unidas Podemos. La formación de Teresa Rodríguez llegó a la primera reunión con dos prioridades: la posibilidad de tener un grupo propio en el Congreso a imagen y semejanza de En Comú Podem, la versión catalana de UP, y aclarar las relaciones con el PSOE y la posibilidad de entrar en un gobierno con los socialistas si dan los números. Además, al final del encuentro se planteó informalmente la idea de la reintegración del grupo, un punto que ahora se convierte en relevante pese a su dificultad. Desde Unidas Podemos se mostraron a favor de buscar un grupo propio en la Cámara Baja, algo que rechazaron en anteriores negociaciones, pero eluden pronunciarse sobre la reconciliacion del grupo parlamentario.

La propuesta, no es baladí, porque supondría el acceso de los diputados no adscritos a fondos públicos y también recuperar protagonismo en una Cámara en la que hoy tienen poco margen de maniobra. Pero se antoja complicada y aleja la posibilidad de ese frente amplio que pergeñan los mediadores y que cuenta con el impulso claro de Unidas Podemos. De fondo está la escasa implicación de Yolanda Díaz, al menos en el plano público. Sí es cierto que el equipo de la vicepresidenta se ha involucrado en el proceso y tiene comunicación con los mediadores y con la dirección de UP. Sirva como ejemplo el estudio realizado por miembros del equipo de la vicepresidenta y titular de Trabajo que asegura que las izquierdas perderían hasta siete escaños si fueran en listas separadas.