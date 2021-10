Adelante acusa a IU de perjudicarles en la polémica del alquiler de los pisos

Los diputados no adscritos afines a Teresa Rodríguez, que hoy pertenecen al nuevo Adelante Andalucía, creen que IU y la actual dirección del grupo Unidas Podemos no comunicó que existía un uso indebido de dinero del grupo para perjudicar al nuevo proyecto político de la dirigente gaditana. Nacho Molina, uno de los parlamentarios que fue expulsado del grupo el pasado noviembre, ha sugerido este viernes que hubo una "omisión intencionada" de información, algo que niegan desde la coalición de izquierdas.

"Metimos la pata pero no metimos la mano", ha dicho Molina en una comparecencia en la Cámara, por lo que ha reconocido que hubo un uso indebido de los fondos, pero también ha defendido que, de haberlo sabido, habrían "corregido" la irregularidad. La irregularidad consiste en el uso de algo más de 19.000 euros del grupo parlamentario -entonces Adelante Andalucía, hoy Unidas Podemos- para pagar alquiler y suministros de dos pisos que ocho diputados utilizaban para acudir al Parlamento. El problema es que los diputados reciben indemnizaciones mensuales por desplazamiento y manutención, y es eso lo que la Intervención General del Parlamento considera incompatible y sugiere que debería ser reintegrado por parte de los diputados.

La queja de los afines a Teresa Rodríguez es que, aunque es cierta la incompatibilidad, creen que IU ha actuado con alevosía, ya que, aseguran, en la dirección del grupo parlamentario, en manos de la federación de izquierda, conocían desde junio el problema. Molina ha abundado en esa idea y ha explicado que Podemos llegó a proponer una solución que no fue aplicada, según su visión, para dejar pasar el tiempo, que el informe de la intervención se volviera definitivo y "perjudicar" al proyecto el nuevo Adelante Andalucía, partido en el que ahora están los andalucistas de izquierdas y los Anticapitalistas de Rodríguez.

Molina también ha detallado que la propia Rodríguez ha solicitado una reunión a Inmaculada Nieto, portavoz de UP, aunque ha asegurado que 24 horas después de la petición, no habia obtenido respuesta. No obstante, los líderes regionales de IU y Podemos, que han estado también este viernes en el Parlamento, han negado las acusaciones del diputado no adscrito.

"Nosotros nunca hemos sido conocedores de lo que estaban haciendo los diputados no adscritos y la Intervención está cumpliendo su papel. Somos el único grupo que ha solicitado a la Mesa del Parlamento que se trasladara el contenido del informe a las personas afectadas", dicho Toni Valero, líder de IU, que ha asegurado que son los afines a Rodríguez quienes tienen que dar cuenta de la situación en lugar de "echar balones fuera", lo que "no resulta ni edificante ni productivo". En términos parecidos, la líder de Podemos, Martina Velarde, ha esgrimido que no se puede acusar a UP de "mala fe" y que resulta "absurdo que se nos quiera implicar en esto".