Adelante Andalucía llevará a Bruselas la rehabilitación de las viviendas de la barriada de la Asunción en Jerez

La portavoz de Adelante Andalucía en Jerez de la Frontera, Elena Zurita, ha anunciado que su formación llevará a Bruselas la rehabilitación de las viviendas de la barriada de la Asunción en este municipio gaditano, después de que la Consejería de Fomento haya ampliado hasta junio de 2024 el plazo para finalizar estas obras, que debían estar concluidas a finales de este año 2023.

Además, incluirán en la petición en el Parlamento Europeo que se revisen las obras realizadas hasta este momento, al entender que "no cumplen con una calidad mínima que garantice la seguridad de las personas que viven allí", ha indicado Adelante en una nota.

A este respecto, ha asegurado que en las viviendas han aparecido humedades tras los días de viento y lluvia, han volado los revestimientos de los tejados e "incluso hay peligro real de incendio por la mala colocación del cableado eléctrico".

La representante local ha señalado sobre el anuncio de la Junta de ampliar el plazo de ejecución de las obras que este compromiso de la Junta se debe a "la incansable lucha" de los vecinos de la Asunción, que ya no tendrán que devolver el dinero de la subvención de la ITI de Cádiz "hace ya casi 4 años", apuntando a "la movilización y la acción en las calles de todo un vecindario" para alcanzar esa ampliación. No obstante, desde su formación han avisado que "no es la primera vez que se incumplen las promesas" y que por eso acudirán con representantes vecinales a Bruselas la próxima semana "para seguir presionando para que se cumpla el compromiso".

Como ha manifestado Zurita, la intención con esta visita a Europa es que el Ayuntamiento de Jerez y la Junta de Andalucía "asuman la responsabilidad de la pésima gestión que se ha hecho durante todo este tiempo y de la incertidumbre, preocupación, ansiedad y miedo, a un mes de expirar el plazo, que han tenido que sufrir estas vecinas y vecinos".

Cabe recordar que en 2020 la Consejería de Fomento publicó las subvenciones concedidas para Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) dentro de la Inversión Territorial Integrada 2014-2020 (ITI) de Cádiz, destinando 5.960.293 euros para actuar en 93 bloques de la barriada de La Asunción. Problemas con las empresas promotoras de estas obras han provocado el retraso en su finalización en el tiempo previsto por la convocatoria.

De esta manera, el pasado viernes la Junta de Andalucía anunció la ampliación del plazo dado para poder finalizar las obras de rehabilitación de los bloques de esta barriada jerezana, reservando para ello una partida en los presupuestos de la Junta para 2024 para atender aquellas obras que no se hayan podido finalizar "en tiempo y forma".

Esto proporcionará, aclaraba la administración andaluza, "ese margen necesario" para terminar una obra que ha sufrido "varios incumplimientos" en el cronograma, siendo con ello "un caso excepcional" con respecto al resto de barriadas beneficiarias de las subvenciones de la ITI de Cádiz y cuyas obras de rehabilitación, a diferencia de la barriada jerezana, se encuentran ejecutadas o a punto de finalizar.

En cualquier caso, la Junta ha recomendado que, pese a este nuevo plazo, "se aceleren todos los trabajos pendientes" para que cuando llegue el 30 de junio "no se vuelva a repetir esta situación" y las obras "no sólo estén terminadas sino que esté toda la documentación presentada y los expedientes completamente cerrados".