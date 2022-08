Activado el dispositivo de seguridad para el Rocío Chico

La alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, y la concejala de El Rocío, Macarena Robles, junto con el Jefe de la Policía Local de Almonte, José María Delgado, han presentado este martes el Bando Municipal para la celebración del Rocío Chico 2022.

El Dispositivo de Seguridad estará operativo desde las 17:00 de este martes y hasta el 21 de agosto a las 15:00, con prohibiciones de circulación y estacionamiento en las calles indicadas.

Según ha indicado el Consistorio en una nota de prensa, en este bando se incluyen las prohibiciones y recomendaciones que deben seguir todas las personas que se desplacen hasta la aldea para disfrutar de esta festividad.

Tres bloques de medidas

Castellano ha explicado las medidas que expone el Bando, que se encuentran divididas en tres bloques. Uno relativo a aspectos culturares y medio ambiente, otro sobre restricciones de tráfico y seguridad vial y el último sobre las vías de evacuación.

En cuanto al primer bloque relacionado con la preservación de la cultura, la tradición y el medio ambiente, se detalla la prohibición de bailes y cantes que no sean tradicionales, así como la prohibición de la instalación de puestos, tenderetes, quioscos, chiringuitos o cualquier clase de actividad no autorizada. Del mismo modo, no están permitidos los elementos productores de música que alteren la celebración de los actos oficiales.

También se prohíbe en el Bando el uso de équidos y vehículos de tracción animal por el itinerario o zonas próximas a los actos solemnes. En lo que respecta al vertido de estiércol deberá realizarse según el protocolo establecido en los puntos habilitados para ello el domingo o el martes por la tarde-noche.

El segundo bloque versa sobre las restricciones al tránsito y las normas de seguridad vial, donde destaca la prohibición de circulación y estacionamiento en las calles indicadas.

Por último, en el apartado de vías de evacuación se establecen a tal efecto la calle Muñoz y Pavón, callejón de Calle Buenavista, delantera del centro de salud, calle Almonte, unión de calle Almonte con carretera A483, primer tramo de la calle Sanlúcar, calle Villamanrique, avenida de la Canaliaga, calle Sacrificio, camino Puente del Rey, avenida de los Ánsares y Camino de los Llanos.

Estas vías de evacuación deberán estar libre de vehículos para facilitar el acceso de los servicios de emergencia, por lo que queda prohibido el estacionamiento en las mismas. La alcaldía ha solicitado la colaboración de toda la ciudadanía para respetar estas normas y recomendaciones, con el objetivo de "darle el mayor realce" al Rocío Chico de 2022.