¿Acaso se gana dinero con la Filosofía?

Siéntense en un buen sofá a esperar a que los padres se manifiesten a favor de la obligación de los centros de ofertar la asignatura de Filosofía. Elijan una buena butaca para contemplar la llegada de la cabecera donde los papás y mamás portan una pancarta en defensa de las Humanidades. Busquen un triclinio para estirarse con toda comodidad mientras soportan el ruido ensordecedor de una muchedumbre de progenitores que exigen deberes por la tarde y una educación en los valores del esfuerzo, el mérito, la disciplina y el respeto a los mayores. Nos está quedando un país de dulce en materia de educación. Primero pusieron a los alumnos a evaluar a los profesores, colocando a la misma altura a quienes no lo están, y después se hartaron de darle sitio y más sitio a los padres como piezas fundamentales en el sistema, tanto que se pasaron de rosca en perjuicio no ya de los maestros, que hace tiempo que tienen los pies de barro, sino de los propios alumnos.

El buenismo ha hecho metástasis en un sistema educativo que iguala continuamente por abajo, que no prima el esfuerzo, que todo lo convierte en derechos y más derechos hasta pervertir la finalidad última de la educación: forjar ciudadanos con criterio propio, libres de verdad, con valores para moverse por el mundo en general o desenvolverse en una empresa en particular. No, no verán a ninguno de esos padres elevar pancartas para exigir una educación de calidad, sino para procurar una más cómoda, donde el fracaso sea evitado a base de adulterar los métodos de evaluación y donde se practique continuamente la dadivosa caricia de lomo con los frágiles pupilos. No se apuesta por sacar la mejor versión del discípulo a base de una educación en positivo, trabajo, constancia, perseverancia y, por qué no decirlo, sacrificio. Promovemos un sistema que orilla la Filosofía y el Latín, disciplinas que abren la mente y la dejan a punto para tener éxito en todas las demás. El gran error, que cometen hasta algunos profesores escandalosamente consagrados a una suerte de funcionalismo, es considerar las materias por su utilidad inmediata en el mundo actual.

Criamos ciudadanos débiles si no les ayudamos a pensar, a leer y a esforzarse. Débiles para hacer frente a adversidades como una pandemia o una eventual situación de desempleo. Nos hartamos de enseñar el segundo y el tercer idioma y de promover estancias en el extranjero. Y, qué cosas, olvidamos forjar las cabezas. La sociedad de consumo nos ha comido el coco. Pongan aire acondicionado en todas las aulas y dejen las tardes libres a los muchachos. ¡Que hay que vivir! ¡De la Filosofía se come ni ná! Hay que ser carca...