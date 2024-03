AEMA ofrece un taller con técnicas para frenar los altos niveles de estrés de los empresarios

La Asociación de Empresarios de Mairena del Aljarafe (AEMA) ha ayudado a cuidar la salud emocional de los empresarios con técnicas para frenar sus altos niveles de estrés, a través de un taller práctico en el que se han inscrito 70 personas, "alcanzándose el tope de plazas en muy poco tiempo".

El presidente de la asociación, Borja Uruñuela, ha resaltado "la expectación que ha despertado la sesión como el principal indicativo de la necesidad de ayuda que padecen los emprendedores, autónomos y directivos de empresas, desde micropymes a grandes empresas".

En este sentido, ha explicado que "queremos ofrecer actividades formativas que ayuden a nuestros asociados y a sus invitados a conseguir habilidades que nos sirvan de utilidad en la gestión diaria", ya que "este evento no ha sido elegido al azar". "Nos preocupamos por los presupuestos, el plan de negocio, los clientes y nos olvidamos de nuestro estado emocional, que es lo que nos da o nos resta bienestar", ha añadido.

Posteriormente, se ha dado paso a las intervenciones de las psicólogas Pilar González y Magdalena Requena, que han realizado una pequeña introducción sobre "la importancia de tomar conciencia del estrés silencioso, que en muchas ocasiones se acaba convirtiendo en crónico". "Es algo muy negativo para la salud, que tenemos que aprender a atajar porque nos provoca mucho sufrimiento emocional", han advertido.

Las ponentes han enseñado, con ejemplos prácticos, a "diferenciar las emociones y a dividir los problemas en tres círculos o niveles, el círculo de control, el de influencia y el de preocupación". De la teoría pasaron a la práctica con la división de los asistentes en seis equipos y el trabajo de puesta en común, etiquetas y análisis de situaciones, resultando en un taller de 'mindfulness' con el que "se dejó claro a los empresarios que cuidarse y tomarse tiempo es fundamental".

Así, González ha resaltado "la necesidad de invertir en uno mismo", al considerar que "el empresario es quien lidera el proyecto. Y si no estamos bien, no podremos lograr los objetivos que nos hayamos marcado para nosotros y nuestro equipo".

SOBRE LA CRONOPATÍA

Por su parte, Requena ha insistido en "la necesidad de organizar la agenda. "Muchos empresarios padecen un problema llamado cronopatía, uno de los principales males de nuestro tiempo". "Consiste en la obsesión por ocupar todos los huecos de la agenda para tener la tranquilidad de que se aprovecha al máximo el tiempo, y es un error", ha apuntado.

Para la psicóloga, "hay que descansar para ser más productivo, y no solo los fines de semana, también durante la semana. Si no somos conscientes de que necesitamos huecos libres, no podremos solucionar nuestros problemas de estrés". "Hay que tener tiempo para hacer deporte, disfrutar de nuestra vida y también, ¿por qué no?, aburrirnos".

La sesión ha concluido con la bienvenida a los nuevos asociados a AEMA, una decena de incorporaciones, que elevan la cifra de socios al centenar. "Un dato indicativo del interés que tienen los empresarios por contar con entidades que les ayuden a formarse, a relacionarse y a crecer", han señalado desde la asociación.

AEMA, la Asociación de Empresarios de Mairena del Aljarafe, nació en el año 95 para impulsar el desarrollo económico y social de Andalucía. Cuenta con un centenar de asociados a los que ofrece servicio y para los que organiza eventos formativos que supongan a la vez oportunidades de negocio.