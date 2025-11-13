Unas 20.000 personas participarán en un simulacro de tsunami en Cádiz, similar al devastador terremoto de Lisboa

Unas 20.000 personas, entre ellos mil agentes de seguridad y emergencia y más de 19.000 ciudadanos de empresas, hoteles, centros educativos y población en general se implicarán el 20 de noviembre en un simulacro para reaccionar ante un tsunami en la costa de Cádiz, similar al devastador que ocurrió tras el terremoto en Lisboa en 1755. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado esta tarde que se trata del mayor simulacro de emergencia realizado hasta la fecha en el territorio español.

El simulacro, denominado 'Respuesta25', pondrá a prueba la respuesta ante un tsunami en la costa gaditana para testar las capacidades de la región ante un terremoto similar al que sacudió Lisboa de 1755, con magnitud 7,6 al Suroeste del Cabo de San Vicente, y que llegó en forma de tsunami a Cádiz y Huelva.

"Es necesario que nos preparemos para el peor de los escenarios, aunque esperemos no tenerlo que vivir nunca, porque no es cuestión de suerte, es trabajo, anticipación, planificación, coordinación y cooperación leal con todas las instituciones para prestar el mejor servicio a los andaluces", ha apuntado el consejero.

El aviso del maremoto llegará sobre las 10:03 horas y a partir de ese momento se probará todo el sistema de atención y coordinación como la respuesta ante un tsunami en la ciudad de Cádiz, como la puesta en funcionamiento de los sistemas de aviso masivo como el Es-Alert, megafonía o campanas.

Se probarán también los mecanismos de salvaguarda de los bienes culturales, así como el sistema Pemea (Pan-European Mobile Emergency Application) que permite que cualquier aplicación desarrollada bajo este estándar se pueda comunicar directamente con el 112.

Las capacidades y tiempos de evacuación vertical, en altura, y horizontal, para alejarse de la zona inundable serán otras de los objetos de evaluación, como también el funcionamiento de las comunicaciones entre las distintas administraciones y con los operativos y empresas participantes.

Se activará el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremoto en Andalucía, el primero de esta naturaleza en elaborarse en España y uno de los más completos de Europa, según Sanz.

Hasta cinco escenarios de trabajo distintos

El simulacro contará con hasta cinco escenarios distintos. El primero de ellos en la capital gaditana, en la plaza de San Antonio, donde se probará la evacuación en altura y en horizontal de hoteles, centros de mayores, empresas edificios públicos y centros educativos. "Tan solo en esta parte van a participar hasta 2.539 escolares, con la oportunidad que esto representa para enseñarles a actuar ante una situación de emergencia", ha apuntado el consejero.

El segundo escenario se centrará en el Museo de Cádiz para la puesta en práctica de la protección del patrimonio y el tercer gran escenario tendrá lugar en la playa de Santa María del Mar para practicar los avisos a surfistas y rescates.

El cuarto será el recinto portuario gaditano, toda la zona franca, en la que desde el Colegio de Arquitectos se probará el protocolo de valoración de daños en edificaciones, y el quinto se desarrollará en la zona portuaria de El Puerto de Santa María donde la Unidad Militar de Emergencias hará prácticas de búsqueda de desaparecidos con bomberos y sanitarios, entre otros.

Aunque el simulacro se centrará en la ciudad de Cádiz, también participarán otros municipios costeros como Chipiona, Conil de la Frontera, Rota, Los Barrios, Puerto Real y la Línea de la Concepción.

El 'Respuesta25' es el cuarto gran simulacro de emergencia regional que celebra Andalucía desde el año 2021, para ensayar los procedimientos y protocolos de respuesta. Los anteriores han probado terremotos, inundaciones, accidentes de mercancías peligrosas o emergencias químicas.