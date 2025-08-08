VOX acusa a las ONG de acrecentar la "degradación" en la parte baja de Algeciras y carga contra la "inacción" del alcalde Landaluce

El grupo municipal de Vox en Algeciras ha acusado a las ONG que operan en el barrio de La Caridad de “acrecentar” los problemas de inseguridad y degradación social en la parte baja de la ciudad, señalando que estas entidades “viven” de una situación que, a su juicio, han contribuido a perpetuar. El pasado martes, el Ayuntamiento expresó su malestar con estas entidades por el uso de hostales como centros de acogida; una situación no autorizada por el Consistorio ni amparada por el Plan General de Ordenación Urbana.

El concejal Antonio Gallardo ha lamentado que estas organizaciones ejerzan "un efecto llamada para seguir recibiendo ayudas públicas, mientras vecinos del barrio de la Caridad y la barriada del Carmen se ven obligados a marcharse para garantizar el bienestar de sus familias".

Gallardo ha cargado también contra el alcalde, José Ignacio Landaluce, calificando de “tomadura de pelo” las medidas anunciadas tras reunirse con vecinos del barrio, ya que —según afirma— son propuestas que Vox “lleva años reclamando”. El edil asegura que los problemas de la zona incluyen "prostitución, menudeo de drogas, indigencia e inmigración ilegal", y que el Consistorio ha ignorado reiteradas advertencias del partido.

“Le hemos exigido soluciones en numerosas ocasiones, sin que hayan llegado”, señala Gallardo, recordando que en el último pleno, en julio, pidieron una reunión directa con representantes vecinales y comerciantes, algo que, afirma, el alcalde "ha evitado".

Vox acusa al Partido Popular local de “falta de valentía política” y de actuar de forma “débil y manipuladora con los ciudadanos”. Gallardo considera “llamativo” que Landaluce critique ahora a las ONG, pero “a distancia” y no cuando se reunió con ellas. “Cuando está con unos, critica a otros; y cuando está con esos otros, habla de los primeros. Lamentable”, añade.

El partido asegura que seguirá “muy de cerca” el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el alcalde y advierte que investiga la relación entre la proliferación de ONG, la apertura de hostales y locales, y los hechos delictivos en la zona. “Deben marcharse quienes están convirtiendo el barrio en su negocio. El bienestar de los algecireños no es una broma”, concluye Gallardo.