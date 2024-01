La Audiencia absuelve al acusado de la violación de una menor de 14 años en Algeciras en 2019

La celebración de la cabalgata de Reyes Magos de 2019 en Algeciras no fue la principal noticia de esa noche en la ciudad. La detención por la Policía Nacional de un joven, que entonces contaba con 19 años y con antecedentes penales, por la presunta violación de una menor de 14 años en el Llano Amarillo copó los titulares de los medios de comunicación de la ciudad y de otros muchos. Cuatro años más tarde, la Sección Tercera de la Audiencia de Cádiz ha absuelto al acusado del aquel delito por falta de pruebas, ya que ni los exámenes de ADN practicados ni los testimonios prestados durante el juicio, entre otros elementos, daban solidez a la acusación por parte del Ministerio Fiscal. La acusación particular había retirado previamente sus cargos.

La sentencia, fechada el 28 de diciembre y a la que ha tenido acceso Europa Sur, fue dictada pocos días después de la celebración del juicio, los días el 19 y 20 del mismo mes, y es recurrible en amparo ante el TSJA. La Fiscalía pedía para el principal acusado quince años de prisión por un delito de agresión sexual a una menor de 16 años, en tanto que para su amigo y supuesto cómplice en los hechos la pena pedida era de siete años y seis meses. Ambos, además, deberían abonar a la chica con 6.000 euros “por lesiones psíquicas, secuelas y perjuicio moral causado”. El enjuiciado pasó por estos hechos diez meses en prisión provisional.

La sentencia da cuenta de un breve encuentro sexual a escondidas, “sin que conste acreditada resuelta oposición” al mismo por parte de la menor

La sentencia da como hechos probados que el acusado y la joven, que el verano anterior a los hechos habían mantenido “una breve relación”, mediante mensajes de WhatsApp, “que ambos consideraban de novios”, se encontraron casualmente en el Llano la noche del 5 de enero en el momento en el que la menor se estaba besando con un tercero, a quien el acusado, acompañado de dos amigos, conminó a irse.

El relato continúa con los detalles de un breve encuentro sexual a escondidas -“sin que conste acreditada resuelta oposición” al mismo por parte de la menor- que concluyó con la llegada de dos amigas de esta última al lugar. Fue en ese momento cuando la chica rompió a llorar y contó a sus amigas “que había sido violada, por lo que una de estas llamó a la Policía”. Dos agentes de paisano que patrullaban por la zona localizaron al joven y le detuvieron. Las informaciones facilitadas a los medios de comunicación en aquellas primeras horas aludían a una violación tanto vaginal como bucal de una menor por parte de un joven con el apoyo de dos amigos.

La menor fue trasladada al hospital Punta de Europa, en Algeciras, donde fue sometida a una exploración ginecológica. Los médicos no observaron lesiones en ninguna parte de su cuerpo y, como resultado de la exploración vaginal, “se observó himen complaciente”, compatible con la ausencia de relaciones sexuales. “Se tomaron muestras que fueron remitidas para su análisis al Instituto Nacional de Toxicología, siendo el resultado negativo a la presencia de restos de semen en boca, vagina, zona vulvar y zona perineal de las bragas. Ni tampoco ADN masculino en ninguna de las zonas indicadas, salvo en la boca, pero no coincidente [con el del acusado], correspondiendo a otro varón desconocido”. En el momento de los hechos, la joven cursaba tercer curso de ESO y el acusado estaba matriculado en el curso de acceso a la ESO para personas con dificultades lectoescritoras o de comprensión y expresión, según consta en la sentencia.

Además de la ausencia de restos de ADN, el tribunal toma también como base para absolver al acusado las confusas explicaciones de la joven en sus sucesivas declaraciones. “La menor en el plenario se presentó confusa, con dudas sobre el particular, ya que tras contestar que no sabía si había llegado a ser penetrada vaginalmente, manifestó haber notado como lo había sido. Dudas que también ha mostrado en todo momento sobre el uso o no de preservativo por el procesado, no yendo más allá de decir que creía que sí” y en contra de la versión del acusado, señala la sentencia. “El supuesto preservativo no ha sido hallado en la escena del [supuesto] delito por los investigadores policiales”, añade el tribunal. A ello se une la ausencia de lesiones internas o externas en el cuerpo de la menor y las dudas existentes en torno a la intimidación de la que la joven dijo ser objeto.

“El señalado como cómplice no jugaba un papel distinto a simplemente estar allí, a unos diez metros de la oculta pareja, en actitud de espera, sin más connotación”

“En definitiva, las dudas generadas por la ausencia de una clara acreditación de la violencia o intimidación sobre la menor hacen que, en aplicación de la máxima “in dubio pro reo”, deba tenerse por no acreditadas mismas, lo que nos sitúa en una conducta llevada a cabo con el consentimiento de la menor, aunque no lo fuera expreso”.

El “cómplice”, también absuelto

La sentencia absuelve también al acusado del delito de amenazas, presuntamente dirigidas contra el joven que inicialmente se hallaba besándose con la menor, por haber prescrito pasado más de un año desde que sucedieron los hechos y presentó denuncia por ello.

Igualmente, deja libre de cargos a uno de los dos amigos del principal acusado, a quien avisó al grito de “agua, agua” de que se acercaban al lugar las dos amigas de la joven. A este respecto, la sentencia apunta que “el señalado como cómplice no jugaba un papel distinto a simplemente estar allí, a unos diez metros de la oculta pareja, en actitud de espera, sin más connotación”.

Las defensas de los acusados correspondió a los letrados Ángel Tomás y Juan Ignacio Iglesias Triay.

La detención del joven acusado de la violación y de su supuesto cómplice fue seguida en los días posteriores de diversos actos de condena contra la violencia machista en Algeciras y otros puntos.