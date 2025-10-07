Un incendio declarado esta martes por la tarde ha afectado a una zona de pastos cercana a las pistas deportivas situadas junto a la avenida Gesto por la Paz, en Algeciras, a escasos metros del IES Federico García Lorca. Un vecino del barrio con un extintor ha ayudado a controlar el fuego hasta la llegada de los bomberos.

Las llamas y el humo provocaron una rápida intervención de la Policía Local, que fue la primera en llegar al lugar para trabajar en su extinción. Los propios vecinos, uno de ellos con un extintor, ya trabajaban en la emergencia a su llegada.

Según apuntan los vecinos, las pistas deportivas donde se originó el fuego se encuentran en estado de abandono, con abundante maleza y restos de basura acumulada. Las causas del incendio están siendo investigadas.