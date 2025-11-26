La presencia de varias ratas como gatos desatan la alarma en el Paseo de la Cornisa

El Paseo de la Cornisa de Algeciras ha sido escenario este miércoles del avistamiento de varias ratas de gran tamaño en las inmediaciones del parque infantil situado junto al mirador. Las imágenes y testimonios recogidos por viandantes muestran a los roedores saliendo de la zona ajardinada y moviéndose con relativa normalidad por la zona, lo que ha generado preocupación entre las familias que frecuentan el espacio.

Según relatan los vecinos, los avistamientos se han vuelto recurrentes en los últimos días, especialmente al atardecer. También señalan el posible estado de abandono de algunos parterres y acumulación de restos orgánicos como factores que podrían estar favoreciendo la presencia de estos animales.

La aparición de estos roedores ha generado inquietud por los riesgos sanitarios asociados.