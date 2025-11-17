La agrupación de Izquierda Unida en Algeciras ha tachado de "inaceptable" las inundaciones registradas durante el pasado fin de semana en la barriada de El Rinconcillo pese a las obras recién concluidas en la avenida de la Diputación. La formación de izquierdas ha apuntado a que las obras no han servido para evitar anegaciones en calles como Alfredo Zaralegui.

"Tras tres años de obras, una importante inversión de recursos públicos y las consecuentes molestias para el vecindario en el entorno de la avenida de la Diputación, la indignación resulta lógica cuando esta ciudadanía comprueba que las actuaciones no han servido para atajar los problemas de inundaciones que padecen desde hace décadas”, según la coordinadora local de IU Algeciras, Purificación Alonso.

IU ha constatado que en tramos como el del cruce de la Iglesia, la red se ha visto "absolutamente desbordada" con afectaciones a las viviendas de calles como la Alfredo Zaralegui. “Los vecinos con toda la razón se lamentan de que, a pesar de las obras realizadas, se mantenga la situación de inundaciones que padecen desde hace décadas y que lleva agua al interior de sus viviendas”, enfatiza Alonso.

La federación de izquierdas sostiene que no es la primera deficiencia que se observa en las obras de El Rinconcillo y recuerdan los problemas surgidos en la avenida de El Embarcadero, que fueron objeto de una denuncia por parte de IU y que obligaron a levantar la calle una segunda vez.

“Volvemos a instar al equipo de gobierno a establecer un adecuado protocolo de seguimiento de la calidad de las obras contratadas por el Consistorio, con el objeto de evitar situaciones como la vivida en El Rinconcillo durante estos días de lluvia. Lamentamos que la política de Landaluce se base en la negación de lo evidente y que pretenda calificar de normalidad lo vivido por muchas familias algecireñas durante el temporal de agua que estamos viviendo”, sostiene Purificación Alonso.