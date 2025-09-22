Comienza en Algeciras el juicio por el naufragio del Rúa Mar

Primeros instantes de la sala de vistas en el inicio del juicio por el naufragio del Rúa Mar. A la izquierda, Pedro Samuel Maza, armador del buque siniestrado, para el que la Fiscalía solicita una petición de 114 años de cárcel por homicidio, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, estafa y delitos laborales, además de multas e indemnizaciones millonarias.

A su lado se sientan su esposa, también acusada, y otros tres acusados sobre el total de seis personas señaladas para el juicio.

