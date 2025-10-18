Una canción dedicada a Paco de Lucía en su casa. El cantante, pianista y compositor sevillano Arturo Pareja-Obregón rindió un emotivo homenaje al genio universal algecireño en su actuación musical el pasado viernes noche en el Centro de Interpretación de Algeciras dedicado al maestro de la guitarra.

Con su característica aura bohemia, el reconocido Arturo Pareja-Obregón deleitó al público con Va por ti, Paco de Lucía, un espectáculo musical que integró canciones de la infancia, sevillanas con un toque de jazz y composiciones propias, algunas inéditas, entre ellas la que el sevillano dedicó a Paco de Lucía.

Entre recuerdos de dos generaciones, Pareja-Obregón trasladó desde su piano y sus cuerdas vocales esa conexión vivida con Paco a través de la relación que el algecireño vivió con su padre, Manuel Pareja-Obregón, y el guitarrista Niño Ricardo, en aquellos tiempos de su infancia en Sevilla.