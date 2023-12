Los vecinos de La Piñera reclaman actuaciones para mejorar las calles y equipamientos de la barriada

La barriada de La Piñera se muestra como un rincón de la ciudad escondido en el cajón polvoriento que almacena todo lo que nadie ve. Es uno de los barrios de Algeciras con más habitantes, unas 11.000 personas residen al sur del Puente del Matadero, mientras que sus recodos rezuman exclusión social, desempleo y abandono urbanístico para el que la mayor parte de sus vecinos claman soluciones.

La Piñera, pese al manifiesto abandono, alberga mucha vida. Entre sus bloques se ve dejadez, maleza, zonas verdes descontroladas, muros desmoronados, pisos agrietados y cables de electricidad colgando en los rellanos. La barriada está considerada como una Zona con Necesidad de Transformación Social (ZNTS).

La labor de colectivos sociales y ONG resulta indispensable para trasladar la situación en la que viven los residentes. José Ángel Fernández Bueno, presidente de la asociación de vecinos La Amistad, lidera los intentos de reparación de las infraestructuras del barrio y los muestra a Europa Sur.

Fernández ha comunicado, sin éxito, a las concejalías de Urbanismo y Seguridad Ciudadana muchos desperfectos que empobrecen la zona. Entre ellos, el desprendimiento de una losa de grandes dimensiones en las inmediaciones del puente de la Renfe, coloquialmente conocido como el puente del caracol. "Los niños juegan alrededor del puente y muchas personas salen a pasear a sus mascotas por la zona. Además puede darse un foco infeccioso por estar el antiguo río al descubierto con roedores y alimañas de todo tipo", relata el presidente de la asociación.

Las viviendas no están mucho mejor. Una vecina de El Tropezón muestra las condiciones en las que se encuentra su vivienda, donde pueden observarse a simple vista suelos agrietados y desnivelados, quicios de puertas elevados y descentrados y hendiduras que atraviesan longitudinalmente los techos y las paredes. "Voy andando y el cuerpo se me va porque el suelo se me está levantando y pierdo el equilibrio", relata la vecina.

Son muchos los desperfectos que preocupan a los vecinos de La Piñera y que amenazan su seguridad. Ahora hay personas que viven en bloques apuntalados. Fernández Bueno también resalta la situación de la zona conocida como CA-08, la primera red de viviendas que se entregaron en 1952 entre las calles Mar Menor y Cantábrico, una de las más deterioradas.

La circunstancia que más preocupa al presidente de la asociación es la de los vecinos del portal 4 de la calle Espíritu Santo, que llevan dos meses desprovistos de agua. "Tenemos que coger agua de las arquetas para ducharnos y realizar las tareas de casa y comprar la que consumimos porque no es potable", relata un vecino entre muchas otras necesidades.

Un total de 21 bloques de la barriada recibieron subvenciones para ser rehabilitados con cargo a ayudas de la Junta de Andalucía durante el pasado 2022. Sin embargo, los fondos no llegaron a todas las comunidades, un total de 42 bloques, porque parte de estas no cumplieron con los requisitos de la convocatoria. Son los que ahora se encuentran en peor estado.