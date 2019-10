Un vecino de Algeciras, a punto de quedarse en la calle

Manuel Castillo García, vecino de la barriada de La Bajadilla, en Algeciras, está a punto quedarse sin techo por un cúmulo de circunstancias desgraciadas. Una denuncia interpuesta ante el Juzgado de Instrucción número 1 prevé su desahucio. Un sobrino de Manuel, Juan Corbacho, intenta que los servicios sociales del Ayuntamiento ayuden a su tío. Y también se solidariza con su situación la Asociación para el Desarrollo Social Transfonterizo (Crehas).

La vivienda que habita Castillo era de su hermana María, que la vendió en 2007 a unos familiares que residen en Alemania. En aquella venta quedó especificado que María podría usarla mientras viva menos un mes cada año y por las vacaciones de los compradores, que vienen a Algeciras cada verano y quieren usarla.

El conflicto empieza a fraguarse en 2015, cuando María enferma y se va a vivir con su hijo. Los propietarios reclaman ahora la casa y Manuel se niega a marcharse.

La asociación Crehas afirma en una nota que los servicios sociales del Ayuntamiento de Algeciras conocen el asunto desde mediados de mayo. Juan Corbacho Castillo, sobrino de Manuel, hijo de María y representante de la Asociación de Vecinos La Cañá, informó personalmente del asunto al alcalde y una semana después una trabajadora social del Ayuntamiento llamó a Juan y desde entonces han comenzado unas gestiones que a día de hoy no han dado el fruto esperado.

Manuel Castillo García tiene 68 años. Utiliza un andador porque a consecuencia de un ictus camina arrastrando la pierna izquierda. Sufrió cáncer de colon del que fue operado y por eso lleva siempre una bolsa para sus excrementos y una sonda y otra bolsa para la orina. También tiene un trozo menos de hígado, al que llegó la metástasis del tumor de colon. Se mantiene con una pensión no contributiva de 392 euros.

Corbacho afirma que no puede decir que el Ayuntamiento no haya hecho nada pero insiste en que la emergencia que requiere el caso exige más agilidad y una respuesta más contundente de los servicios sociales municipales. “Es cierto que ahora le llevan la comida a casa, pero el desahucio está ahí ya y mi tío no se puede quedar en la calle tirado”, afirma Corbacho. “Creo que el proceso se está alargando demasiado", asegura.

Corbacho explica que éste es un caso de emergencia social: “La gravedad del asunto lo exige: Mi tío es una persona enferma, necesita atención y lo que me dicen de que me lo lleve a una pensión no es serio. No es solución. Lo puedo llevar una semana o dos mientras se le encuentra plaza en una residencia, pero una persona con sus necesidades no puede vivir solo en una pensión”, finaliza.